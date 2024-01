Servizio Civile in Horizon service:17 posti disponibili nei servizi di Sulmona,Avezzano,Castel di Sangro

Cinque progetti nei vari ambiti di intervento della Cooperativa: c’è tempo fino a giovedì 15 febbraio per inoltrare la domanda di partecipazione

Sulmona, 09 gennaio – Anche quest’anno la Horizon Service Società Cooperativa Sociale, nell’ambito dei programmi di intervento promossi dal CSV Abruzzo, offre la possibilità a 17 giovani del territorio di età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere un anno di Servizio Civile Universale nei cinque progetti promossi in vari settori di intervento della cooperativa.

Gli ambiti in cui saranno coinvolti gli operatori volontari vanno dall’assistenzaall’educazione con aree di intervento donne vittime di violenza, migranti, minori e giovani in condizione di disagio o esclusione sociale, attività interculturali e di promozione della pace, servizi all’infanzia, ampliamento della rete di intervento e sensibilizzazione.

Nello specifico, la Cooperativa può ospitare:

2 volontarie e/o volontari nel progetto “Un sogno per domani” che si svolgerà pressola Comunità Educativa per Minori “CasaGaia” di Cansanocon i minori accolti presso la struttura: qui i volontari potranno vivere un’esperienza di comunità e saranno impegnati a supporto delle minori e dei minori nel loro percorso di vita autonoma. Consulta la scheda sintetica del progetto qui: https://www.csvabruzzo.it/wp-content/uploads/2024/01/un_sogno_per_domani.pdf;

3 volontarie e/o volontari nel progetto “La banda degli invisibili”, di cui 2presso la sede operativa diAvezzanoe 1presso la sede legalediSulmona, che vedrà protagonisti i giovani e le giovani nel potenziamento dell’attività di rete della Cooperativa, di supporto e di comunicazione a beneficio dei propri utenti più fragili. Consulta la scheda sintetica del progetto qui: https://www.csvabruzzo.it

6 volontarie nel progetto“Controviolenza 2023”, di cui 4 presso il Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona e la casa rifugio “La Casa delle Donne”e 2 presso il Centro Antiviolenza “Donna” di Castel di Sangro, per svolgere attività di supporto e orientamento alle donne vittime di violenza, con figli, prese in carico dai servizi antiviolenza Horizon Service; in linea con la Convenzione di Istanbul, è possibile ospitare solamente volontarie di sesso femminile. Consulta la scheda sintetica del progetto qui: https://www.csvabruzzo.it

2 volontarie e/o volontari nel progetto “Nel mare ci sono i coccodrilli”, dove – nell’ambito del coordinamento dei Progetto SAI a Sulmona– si darà supporto ai nuclei migranti richiedenti asilo e con figli accolti nei progetti di accoglienza“Maiella Accoglie” e “PaCentro dell’Accoglienza”. Consulta la scheda sintetica del progetto qui: https://www.csvabruzzo.it

2 volontarie e/o volontari nel progetto “Masha e Orso” presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” di Sulmona con i piccoli alunni che frequentano la didattica nella Sezione Infanzia e nella Sezione Primavera. Consulta la scheda sintetica del progetto qui: https://www.csvabruzzo.it

“Tutti i progetti, spiega il Presidente di Horizon Service SCS Gennarino Settevendemmie, prevedono un periodo di tutoraggio e di orientamento al mercato del lavoronell’ultimo trimestre e l’attestazione delle competenze acquisite a fine percorso. Nei progetti c’è anche una riserva di posti per giovani con minori opportunità per motivi di reddito. Ogni anno la Horizon Service propone vari progetti di servizio civile per consentire alle giovani generazioni di crescere dal punto di vista umano e professionale impegnandosi in progetti di utilità sociale: un vero e proprio investimento per accrescere le competenze dei territori in cui opera. Per le ragazze e i ragazzi, il servizio civile rappresenta una ottima palestra di vita che oggi guarda anche all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro: è una scelta che cambia la vita! “

Per conoscere il bando, i requisiti di partecipazione e i singoli progetti è possibile collegarsi al sito web del CSV Abruzzo al link https://www.csvabruzzo.it/abruzzo/servizio-civile/bando-di-servizio-civile-universale-2023-i-progetti-del-csv-abruzzo/.

La domanda on-line per partecipare alle selezioni scade giovedì 15 febbraio 2024 alleore 14:00 e l’accesso è possibile solamente tramite Spid.

Per richiedere informazioni sui progetti della Horizon Service e ricevere consulenza per l’invio della domanda, è possibile contattare la Cooperativa chiamando il numero di telefono 0864 33627 o scrivendo all’indirizzo mail serviziocivile@horizonservice.it.