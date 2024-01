Giovedì 11 gennaio s’insedia nuovo Consiglio Provinciale dell’Aquila

Sulmona,9 gennaio– Il nuovo Consiglio provinciale dell’Aquila tornerà a riunirsi giovedì l’11 gennaio prossimo alle ore 11.00 Il programma dei lavori prevede l’insediamento della nuova Assemblea all’esito della tornata elettorale del 22 dicembre scorso. Eletti per la lista “Per la provincia dell’Aquila”Vincenzo Calvisi, vicepresidente uscente e consigliere comunale di Fossa, Gianluca Alfonsi, sindaco di Gioia dei Marsi,Gabriella Sette, consigliere comunale di Pizzoli, Dino Iacutone, consigliere comunale di Celano, tutti e quattro riconfermati, e Daniele D’Angelo, consigliere comunale dell’Aquila. Per la lista “La provincia delle aree interne” Giacomo Carnicelli, presidente del Consiglio di Tornimparte e Antonella La Gatta, consigliere comunale di Sulmona. Per la Lista “Provincia Territorio” Roberto Giovagnorio, vicesindaco di Tagliacozzo, Ernesto Fracassi ed Alessandra Cerone, consiglieri comunali di Avezzano.

“Congratulazioni ai consiglieri eletti tutte persone competenti e che già rappresentano nei loro ruoli istituzionali le stanze delle rispettive comunità e territori – dichiara il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso -, e sono pertanto certo che l’azione amministrativa della Provincia dell’Aquila potrà proseguire nel segno della concretezza e della condivisione degli obiettivi, a prescindere dalle appartenenze politiche e dalla collocazione in maggioranza oppure in opposizione. il bilancio approvato il 12 dicembre in tempi record ha certificato che i nostri conti sono in ordine e metterà a disposizione nei prossimi anni 246 milioni di euro con un programma per i lavori pubblici da ben 114 milioni sulla nostra rete viaria e sugli edifici scolastici”.