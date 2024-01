Regionali/4- Domani manifestazione Pd al Cinema Pacifico con D’Amico ed i candidati del territorio

Sulmona,9 gennaio- Al via la campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo anche in Valle Peligna. Appuntamento al cinema Pacifico mercoledì 10 gennaio alle ore 18.30. Insieme al candidato governatore della regione, prof. Luciano D’Amico, ci saranno i candidati del centro Abruzzo.



Molta attesa e curiosità è legata al candidato consigliere regionale, Guido Angelilli ( nella foto) , sindaco di Pacentro da 10 anni. Su di lui si concentrano le aspettative di rilancio di tutto il territorio dopo anni di sostanziale immobilità da parte del centrodestra e dei vari rappresentanti locali. La scelta di Angelilli è stata fin da subito sostenuta dalla base dei circoli territoriali del Partito Democratico, ricevendo l’investitura ufficiale nella assemblea provinciale partito di domenica scorsa a Sulmona. Ad Angelilli sono stati unanimamente riconosciuti i grandi risultati raggiunti come sindaco di Pacentro negli ultimi 10 anni e l’essere stato sempre alla testa, insieme ad altri amministratori del territorio, della battaglia contro alcune criticità più gravi del territorio, una su tutte il Cogesa.

Insieme ad Angelilli ci sarà l’altra candidata peligna nelle liste del Partito Democratico Marialisa Paolilli, già candidata nel 2021 a sostegno del sindaco Di Piero e profonda conoscitrice del territorio e delle sue dinamiche.



Angelilli sottolinea, in una nota, come questa tornata elettorale sia particolarmente decisiva non solo per gli abruzzesi, ma anche e soprattutto per i cittadini e le cittadine del centro Abruzzo. In questi anni infatti si è assistito a un continuo aumento di disagi, che vanno dalla sanità a quello delle infrastrutture e dei servizi, con una crescente e inesorabile perdita di competitività e di offerta occupazionale. I dati sullo spopolamento sono la triste conferma di questo andamento e delle politiche sbagliate degli ultimi anni. Affrontare queste problematiche, lanciando un programma unitario e pluriennale, che fa perno sul superamento dei campanilismi e un continuo dialogo coi cittadini, rappresenta la principale sfida per il nostro territorio.