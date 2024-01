Sulmona, giovedì l’iniziativa “Garofani rossi per Carlo Tresca”

Sulmona, 9 gennaio- Si terrà giovedì 11 gennaio alle ore 16:00 presso la Villa Comunale di Sulmona, all’altezza del busto di Carlo Tresca, si terrà l’iniziativa “Garofani Rossi per Carlo Tresca” in occasione dell’81° anniversario del suo omicidio avvenuto a New York l’11 gennaio 1943.

Oltre alla tradizionale deposizione dei garofani rossi, ci sarà l’occasione per confrontarsi sulle prossime iniziative del Centro Studi e Ricerche “Carlo Tresca” di Sulmona di cui quest’anno ricorre il 20° anniversario di attività.