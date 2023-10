Pratola, beffa nel finale

PRATOLA- Il Pratola si fa raggiungere in pieno recupero. Termina così 1-1 la gara contro il San Valentino. Match giocato sul sintetico del comunale “Raciti-Ciamponi” di Scafa. Saccoccia deve fare a meno di Palombizio infortunato. Il tecnico opta per un 4-2-3-1, con Di Pillo, Simone Coccovilli ed Ezio Coccovilli a supporto dell’unica punta Liberatore. Dall’altra parte, modulo 3-4-3 per il San Valentino di Blasioli. Pronti via e i nerostellati si portano subito in vantaggio. Bastano 20 secondi a Simone Coccovilli per realizzare il gol dell’1-0 su calcio di punizione.

Nella prima frazione di gioco i biancazzurri hanno l’occasione per pareggiare, ma falliscono un calcio di rigore. Nel secondo tempo la gara si fa più nervosa. Il Pratola abbassa il proprio baricentro e il San Valentino fa fatica a trovare i varchi. Si registra solo qualche conclusione degli ospiti che non impensierisce Carosa. Per il resto, i due centrali Di Carlo e Di Cioccio sono sempre attenti e puntuali nelle chiusure. Così il Pratola prova a colpire soprattutto su azione di contropiede. In pieno recupero, proprio quando i nerostellati pregustavano il successo, fallo in area e rigore concesso al San Valentino senza esitazioni dal direttore di gara Perfetti.

Carosa intuisce, ma non riesce a respingere il tiro dagli undici metri di Osazuwa Marvis. I biancazzurri riescono ad acciuffare così l’insperato pareggio. Fanno festa i tifosi di casa, che non hanno fatto mai mancare il loro sostegno agli uomini di Blasioli. Il San Valentino avrebbe anche l’occasione per il raddoppio, sempre con Osazuwa Marvis. Ma la retroguardia nerostellata riesce a sventare il pericolo.

Per il San Valentino un punto che serve a muovere la classifica. Ma ai biancazzurri la vittoria manca da quattro giornate. Di certo, in casa peligna questo è un pari dal sapore amaro. Ancor di più se si pensa che gli uomini di Saccoccia hanno racimolato solo un punto in due partite. E soprattutto c’era da riscattare la sconfitta nello scontro diretto contro il Cittá di Chieti. Quello con i teatini è un testa a testa che vale il vertice della classifica.

Daniele Rossi