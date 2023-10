Parte il progetto ‘Hub delle competenze’, 3 milioni di euro per l’area funzionale urbana di Sulmona

Grazie alle risorse dei fondi Fesr-Fse-

Gianfranco Di Piero ( sindaco Sulmona)

Sulmona,6 ottobre– Tre milioni di euro a beneficio dell’Area Funzionale Urbana, che comprende Sulmona e il suo territorio, destinati alla strutturazione di un comparto di assistenza tecnica, con assunzione di personale, saranno erogati con Fondi Fesr-Fse. Lo ha annunciato questa mattina l’Autorità di Gestione dei Fondi Fesr-Fse, Carmine Cipollone, che ha informato dello stanziamento, nell’ambito delle strategie territoriali, intervenendo nell’Aula consiliare di Palazzo San Francesco ai lavori del 15esimo Focus Group dell’Hub delle Competenze, il progetto sperimentale ideato dal Dipartimento della Presidenza della Regione Abruzzo e supportato dal Formez Pa per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali.

“Non possiamo – ha spiegato Cipollone – intervenire integrando la pianta organica comunale, ma possiamo centrare gli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa in forma indiretta. L’Hub delle competenze è uno degli strumenti messi in campo dalla Regione, insieme alle strategie territoriali e al Piano di rigenerazione amministrativa”.

“La Regione Abruzzo è scesa in campo per ottimizzare al massimo la spesa dei fondi europei. L’Hub delle competenze rappresenta un esempio virtuoso di ragionamento integrato tra amministrazione centrale ed enti locali per affrontare le sfide della nuova Programmazione”. Così l’Assessore regionale alla Aree interne, Mario Quaglieri, ha salutato la platea intervenuta questa mattina, nella sala consiliare. Ad accogliere sindaci, amministratori e funzionari del comprensorio peligno, il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero: “In passato non abbiamo utilizzato al meglio le risorse europee. Per questo credo che l’occasione che ci viene oggi fornita dalla Regione Abruzzo e dal Formez rappresenti un momento epocale. Per la prima volta l’amministrazione regionale non si pone esclusivamente come dispensatrice di finanziamenti, ma assume un ruolo di coordinamento e di supporto per gli enti locali su una materia così complessa come quella relativa ai Fondi strutturali e di Coesione”. La platea di sindaci e amministratori si è confrontata sulle criticità legate alla rendicontazione, al sistema di monitoraggio, al rispetto dei tempi, al rischio di incorrere in procedure non conformi che, come ha spiegato Emanuela Murri, Autorità Responsabile del PSC 2000-2020, comportano inevitabilmente il definanziamento dei progetti.