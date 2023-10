Impianto di Idrogeno nella Valle Peligna

Sottoscritta la lettera d’intenti tra il Comune di Raiano (AQ) e la società INFINITE GREEN ENERGY ITALIA Spa

Raiano, 5 ottobre- Il comune di Raiano (Aq) e Infinite Green Energy -IGE Italia Spa, hanno sottoscritto oggi una lettera d’intenti presso il Municipio di Raiano con richiesta di Manifestazione Pubblica d’Interesse e locazione di spazi adatti a produrre energia da fonti rinnovabili da utilizzare in Valle Peligna, per la produzione di idrogeno verde.Hanno partecipato all’incontro

Il Sindaco di Raiano, Marco Moca e il General Manager di IGE Italia SpA, Rocco La Rovere, il tutto coordinato da Abrex srl area sviluppo locale.

“Il progetto di produzione di idrogeno verde in Valle Peligna è particolarmente ambizioso dal punto di vista degli investimenti e delle risorse da mettere in campo. La collaborazione con i comuni del territorio è fondamentale in questa fase preparatoria e poi per l’accompagnamento dell’intero sviluppo del progetto. Ringrazio il Sindaco di Raiano Marco Moca che, con il valido ausilio della sua Amministrazione Comunale, ha sposato e supportato l’iniziativa sin dai primi giorni di sviluppo”.Ha dichiarato Rocco La Rovere, General Manager di IGE Italia.

IGE, nell’ambito del “Progetto Italico”, intende sviluppare nella Valle Peligna un impianto di produzione di Idrogeno verde certificato, che verrà fornito all’industria e alla mobilità pesante del territorio. L’azienda australiana con sede anche in Italia, sta valutando aree idonee alla installazione di impianti strumentali e diretti alla produzione di energie rinnovabili e in quest’ottica si colloca la lettera di intenti. Pertanto la richiesta mostrata al sindaco di Raiano, paese adiacente a Corfinio che vedrà sorgere l’impianto di idrogeno a larga scala, è quella della disponibilità a procedere ad una Manifestazione Pubblica d’Interesse per la valutazione della proposta IGE.

L’intesa sarà funzionale al progetto più ampio di investimenti che IGE Italia SpA ha programmato sul territorio.