Chieti, vittoria e primato

CHIETI – Una vittoria che vale il primato. Il Chieti supera per 2-0 la Vigor Senigallia ed è da solo in testa alla classifica a quota 10. Si decide tutto nel secondo tempo, con le reti di Forgione e di Fall all’esordio. Anche contro la Vigor, si è vista una difesa granitica. Funziona la coppia centrale Conson-Postiglione. Finora zero gol subiti dalla retroguardia neroverde in campionato. Chianese deve fare a meno di D’Ancora e dà fiducia ancora ad Ardemagni dal primo minuto. Il nuovo arrivato Fall inizialmente in panchina. Dall’altra parte Clementi si schiera con un 3-4-2-1, con Pesaresi vertice alto in avanti. Il Chieti sin dalle prime battute prova a fare la partita.

È soprattutto Masawoud, migliore in campo, con le sue accelerazioni a saltare l’uomo ed a creare la superiorità numerica. Così gli avversari sono costretti spesso a ricorrere al fallo per fermarlo. Tra i marchigiani il pericolo maggiore è rappresentato dalle incursioni di Kerjota sulla destra. Nella prima frazione di gara non si registrano grandi azioni da gol. Al 9’ proprio Masawoud conclude dopo un traversone di Gatto. Ma il suo tiro viene bloccato da Sarti. Al 45’ è Magi a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa al 13’ entra Fall. Esordio in maglia neroverde per il senegalese che sostituisce Ardemagni, oggi ancora in ombra. Al 18’ scocca l’ora di Barlafante al posto di Diambo, apparso meno brillante del solito.

Nel secondo tempo le occasioni migliori le crea il Senigallia. Al 22’ conclusione di Broso da dentro l’area, ma Serra è attento e blocca. Al 27’ Bellello si accentra, ma trova sempre Serra a a respingere il suo tiro da distanza ravvicinata. Al 30’ Forgione la sblocca: colpo di testa vincente su azione da calcio d’angolo. Il Chieti continua a premere soprattutto con le iniziative di Barlafante. Al 38’ arriva il raddoppio. Sempre su azione da calcio d’angolo, è Fall di testa a firmare il 2-0. Il Senigallia nel finale prova a reagire. Al 51’ Broso ben appostato a centro area manda alto di testa. Al termine del match in sala stampa Chianese esprime tutta la sua soddisfazione: «C’è un processo di crescita. La squadra ha messo ancora più minutaggio. La vittoria va dedicata a chi va in tribuna. Sono dei professionisti.»

Adesso con Fall ci saranno problemi di abbondanza: «La società mi ha messo a disposizione una rosa ampia. – continua il tecnico- Con il mio staff durante la settimana valuterò la formazione migliore. Oggi giocavamo contro una squadra importante che gioca insieme da tre anni. Ho messo tre under in difesa perché volevo vincerla. Abbiamo provato ad imporre il nostro gioco. Per Ardemagni c’è ancora da attendere la migliore condizione: «Matteo è un professionista serio, abituato a calcare campi importanti. Ogni allenamento deve dare il massimo Ha fatto una buona partita ed ha lottato contro i due centrali difensivi». Il tecnico del Senigallia Clementi analizza la sconfitta dei suoi senza fare drammi: «Sapevamo che l’impegno era difficilissimo. Abbiamo difeso non bene, commettendo due errori tecnici evidenti. Ha fatto una grande partita il potere del Chieti. Ho dovuto fare anche quattro cambi per acciacchi». All’Angelini naturalmente tanto entusiasmo al termine della partita. Anche se siamo solo all’inizio del campionato, vedere il Chieti lì su in classifica fa già sognare.

Daniele Rossi

CHIETI-VIGOR SENIGALLIA 2-0

CHIETI (4-3-3): Serra, Conson, Postiglione, Forgione, Masawoud, Diambo, Ardemagni, Gatto (26’ st Mancini), Laziz, Mazzei, Di Sabatino (49’ st Benigni). A disp. Antignani (13’ st Fall), Mancini, Benigni, Barlafante, Vesi, Romagno, Mercuri, Fall, Salvatore. All. Mauro Chianese

VIGOR SENIGALLIA (3-4-2-1): Sarti, Mori, Bartolini (1’st Buconi), Magi Galluzzi, Pierpaoli (37’ st Brioni), Tomba (1’st Marini), Kerjota, Mancini, Pesaresi (15’st Broso), Baldini (18’st Capezzani), Ballello. A disp. Alessandroni, Boria, Marini, Bucari, Capezzani, Beu, Broso, Serfilippi, Vrioni. All. Aldo Clementi

MARCATORI: 30’ st Forgione, 38’ st Fall

ARBITRO: Emanuele Velocci di Frosinone

AMMONITI: Pesaresi (S), Pierpaoli (S), Magi (S)

SPETTATORI: 1700 circa