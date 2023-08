Castel di Ieri: arriva la dolce armonia di Ninè

Appuntamento il 2 settembre( ore 21,30)

Castel di Ieri, 20 agosto- l’Abruzzo è notoriamente terra di parchi ma anche di prestigiosi appuntamenti musicali. Molti sono stati i palcoscenici che hanno ospitato grandi della musica italiana. Tra questi annoveriamo quello che è stato a giusta ragione definito la reincarnazione musicale di Fabrizio De Andrè, vale a dire Nine’ Ingiulla’. Dopo l’exploit a Estatica 2023 di Pescara e allo Stammitsch di Chieti, la voce soave di Nine’ Ingiulla’ e l’armonia musicale de “la bottega del falegname De Andrè PFM Tribute”, il fantastico gruppo abruzzese che da qualche tempo a questa parte sta accompagnando l’avvocato siciliano prestato alla musica in giro per l’Italia, approda a Castel di Ieri, un borgo gioiello della Valle Subequana incastonato ai piedi del Massiccio del Sirente.

Lo farà all’inizio del mese prossimo a conclusione di un’estate fantastica per Ingiulla’ e per i “ragazzi” del gruppo abruzzese capaci, come lo sono stati, di rievocare perfettamente l’armonia musicale che fu di De Andrè.

Ottima voce quella di Ingiulla’ e note eccelse quelle promanate dalla Bottega del falegname De Andrè PFM Tribute oltre ad essere autentici cloni di quel mostruoso, musicalmente parlando, gruppo qual è tutt’oggi la PFM.

Chi vorrà assistere a momenti di assoluto spettacolo e rivivere le emozionanti note del poeta genovese, autentico ologramma di De Andrè, non dovrà fare altro che presentarsi a Castel di Ieri, la sera del 2 Settembre, a partire dalle ore 21.30.

L’occasione sarà buona anche per immergersi nell’atmosfera magica di uno dei borghi meglio conservati d’Abruzzo.