Renzi, la premier dorme, la sveglierà la Ragioneria

Sulmona,20 agosto– “In questi mesi Meloni ha fatto la bella addormentata nel bosco: a svegliarla non sarà un bacio del principe azzurro, ma un foglio Excel della Ragioneria”. Ad affermarlo a Repubblica è il leader di Italia viva Matteo “La Giorgia dei video di un anno fa – dice – attaccherebbe tutti i giorni la Meloni di oggi”. “Meloni deve scegliere se essere sovranista o moderata. Se la conosco, resterà a destra”. A rischio, per l’ex premier, il futuro di Forza Italia. “Sopravvive se trova un leader, ma non ne vedo – sostiene -. Con Berlusconi era Forza Italia, con Tajani è forse Italia“. Nessun contatto, assicura Renzi, con Marina e Luigi Berlusconi: “Non ho mai discusso di politica con i figli di Berlusconi. Auguro

naturalmente ogni successo a Mondadori, Mediaset e Mediolanum”.”A Calenda ho già dato tutto – dichiara il leader di Italia Viva -. L’ho fatto ministro e ambasciatore”. “Purtroppo Carlo abbandona le cose a metà”, dice