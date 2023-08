Pratola: martedì 22 agosto appuntamento con la rassegna “ Leggo per legittima difesa”

Pratola Peligna,20 agosto- “Leggo per legittima difesa”, dopo oltre 2 mesi di incontri letterari nei borghi della provincia dell’Aquila, chiude con un evento a Pratola Peligna dedicato ad antropologia e tradizioni e per ricordare la professoressa Enrichetta Santilli, presidente del Centro Studi e Ricerche “Antonio De Nino”, scomparsa nei mesi scorsi.L’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Pratola Peligna, è per martedì 22 agosto alle 21 in piazza Madonna della Libera con la presentazione del libro “Fest’e fiera, calendario illustrato dei riti abruzzesi” di Adriana Gandolfi e Michela Di Lanzo per Radici Edizioni.

Nel 2021 la professoressa Santilli attribuì a Michela Di Lanzo e all’editore Gianluca Salustri il “Premio De Nino” per il lavoro svolto nella promozione delle antiche favole del De Nino pubblicate, dalla Radici Edizioni, nel volume “La Martavella”. Alla manifestazione interverranno il sindaco Antonella Di Nino, Gianluca Salustri, Carlo Alicandri-Ciufelli Rector del Pon Alumni, la conduzione è affidata alla giornalista Chiara Buccini direttore artistico della rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa”.La lettura dei testi è a cura di Elvia Di Cioccio di Classe Mista Teatro.La rassegna letteraria è sostenuta da Fondazione CarispAQ, BCC Pratola Peligna, ISE Impianti Tecnologici e Santacroce Hotels, in collaborazione con Mondadori Store Sulmona”.