Inaugurata a Bugnara la biblioteca “Nino Ruscitti” tra commozione,ricordi e nuovi sogni

Tantissima gente alla cerimonia tra amici,conoscenti,avvocati e soprattutto giovani.Per il centro peligno che ha scommesso sulla cultura la riconferma che questa puo’ essere una delle strade utili per costruire uno sviluppo possibile e soprattutto credere in un divenire migliore

Bugnara,20 agosto-Grande emozione ieri a Bugnara per l’inaugurazione della biblioteca “Nino Ruscitti”, giovane avvocato e studioso scomparso prematuramente nel febbraio 2020.

Sono intervenuti all’evento il sindaco di Bugnara Domenico Taglieri, il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, l’avvocato Lando Sciuba e l’avvocato, nonché assessore alla cultura del Comue di Bugnara Antonietta Pace anche in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona. E poi tanta gente fra amici,conoscenti, avvocati e giovani

“I nostri ringraziamenti – ha affermato Matteo Servilio presidente del Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” nel suo indirizo di saluto – vanno all’Amministrazione che ci ha appoggiato in questo progetto; vanno anche alle persone che in questo anno e mezzo di lavoro ci hanno dato una mano nei modi più disparati. Un pensiero particolare va alla famiglia del compianto prof. Giuseppe Bolino da cui abbiamo ricevuto una donazione che, in termini quantitativi e qualitativi, ci ha commosso. L’idea dell’intitolazione della biblioteca è il gesto più coerente con la figura di Nino. È uno spazio dedicato non solo alla cultura ma può dare vita a nuove relazioni e ad un nuovo modo di stare insieme. Si tratta I un luogo che fino ad ora non era utilizzato. In questo senso anche gli spazi prendono una nuova vita grazie a questa iniziativa”.

“Nino per noi rappresentava la cultura, l’educazione, la disponibilità – ha sostenuto il sindaco Taglieri – Nino si è fatto apprezzare per il suo valore e la sua preparazione giuridica. È un piacere constatare la presenza di molti avvocati del foro di Sulmona. Nino Ruscitti era un avvocato sempre corretto. Nel suo campo, era una figura di livello, molto preparata”.

“Nella nota duplice veste, ho l’onore di portare i saluti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona e a tutti i colleghi presenti che mi fanno compagnia in questa splendida iniziativa – ha esordito l’avvocato Pace – A nome dell’intera comunità di Bugnara desidero ringraziare Giovanni che ho avuto l’onore di conoscere grazie a questo illuminante progetto. Grazie Giovanni per averci dato l’opportunità di farne parte e per il tuo insaziabile entusiasmo. La biblioteca rimane l’unico strumento contro la disinformazione, a tutela della conoscenza e a tutela della libertà. Il maggior ringraziamento va al signor Giovanni e alla signora Bambina per averci permesso di conoscere una persona stupenda. Nino, un eccellente collega, un corretto collega, un competente collega, una persona eccezionale. Di questo vi ringraziamo e ve ne saremo eternamente grati”.

“Per me essere qui stasera è un piacere – ha affermato il sindaco di Sulmona Di Piero – Sono felice di essere qui per l’inaugurazione della biblioteca alla memoria di Nino Ruscitti, anche per le mie origini bugnaresi. Non potevo mancare in questa occasione per l’antica amicizia che mi lega alla famiglia Ruscitti con la quale ho condiviso momenti di attività politica e sociale. È importante riflettere sul valore della biblioteca come luogo di custodia della cultura, come luogo della memoria, come luogo di arricchimento della conoscenza, soprattutto in un’epoca come questa. Nella nostra società che viene aggredita dalla vacuità dei messaggi virtuali, il valore del sapere viene appreso solo attraverso la consultazione dei libri”.

“Ricordo con profonda commozione la figura di Nino Ruscitti – ha dichiarato l’avvocato Lando Sciuba – Aprire una biblioteca è un grande simbolo di democrazia. Un luogo a disposizione dei tanti. Approdare a realtà di questo genere significa garantire a tutti il diritto alla conoscenza. L’inaugurazione di questa biblioteca alla quale io stesso ho fornito alcuni testi, simboleggia la volontà di crescere, di non arrendersi”.

La giornata di ieri ha segnato l’inizio di un percorso nuovo per la comunità bugnarese, e non. Un incontro con la cultura e con un uomo, le cui origini sono state onorate ovunque andasse. La targa affissa in prossimità della biblioteca ricorderà per sempre, anche alle future generazioni, una figura da cui prendere esempio, non solo per lo studio ma per la spiccata sensibilità, per un’educazione d’altri tempi e per il forte senso del dovere. Una persona che rimarrà nei ricordi di chiunque abbia avuto l’onore di averlo conosciuto. I libri, in gran numero appartenenti all’avvocato Ruscitti e catalogati per la prima volta, lo scorso anno, dai ragazzi del servizio civile di Bugnara, trasmettono un chiaro messaggio di speranza ai giovani che avranno la possibilità, d’ora in poi, di godere di uno spazio interamente dedicato allo studio e alla ricerca.

Ancora una volta, l’avvocato Ruscitti, ha lasciato un segno indelebile nella società. Ancora una volta Nino Ruscitti ha fatto la differenza. In un mondo di persone a metà, ha dimostrato di poter essere completi anche senza orpelli o esibizionismi. L’avvocato Ruscitti ha insegnato il senso del dovere, quello vero, quello silenzioso, riservato e umile.

La comunità ricorderà sempre con affetto e nostalgica commozione un animo delicato, perseverante e profondo; una personalità da portare nel cuore con grande spirito di emulazione.

Chiara Del Signore