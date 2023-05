Sulmona: domani 2^ memorial Giuliana Agnitti

Sulmona, 13 maggio-“Se vuoi sapere se la tua vita è importante, chiediti se ti prendi cura di te e degli altri. Solo se rispondi sì, la tua vita è importante, e quando andrai via, sarai ricordato” (cit. Martin Heidegger).

Giuliana Agnitti è stata una persona speciale, mite gentile e generosa, dedita alla famiglia e agli amici. Il suo ricordo è sempre vivo in quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla e, tra questi, ci sono i soci del “Burraco Club Sulmona 2011”, di cui Giuliana è stata una colonna portante, sempre pronta ad accogliere tutti con un sorriso ed un caffè, anche quando le sue condizioni di salute non erano delle migliori.

E i soci vogliono onorare la sua memoria anche quest’anno, con il secondo Memorial a lei intitolato.

Domenica 14 maggio alle ore 16 alla Gomera ci sarà un grande torneo di burraco, aperto a tutti, con sorprese e premi e la possibilità di fermarsi poi a cena e a ballare.

Molti ancora non conoscono questo gioco, nonostante sia assai diffuso. Potrebbe essere questa un’occasione per avvicinarsi e guardare da vicino lo svolgimento del torneo e, perché no, decidere di entrare a far parte della grande famiglia del Burraco Club 2011.

Francesca De Luca