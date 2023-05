Corfinio: l’Università di Calgary in visita nella città “Ove Italia Nacque”

Corfinio, 13 maggio– Il prof. George Ferzoco, figlio di Gennaro Ferzoco e Pompea Colella di Corfinio, Docente di letterature religiose, miti e visioni del mondo, presso dell’Università di Calgary, ieri è stato in visita nella terra dei suoi genitori con 26 studentesse. Il gruppo proveniente dal Canada è impegnato in un viaggio studi, in Italia dall’8 al 27 maggio, con un ampio programma di visite nei Santuari e negli Eremi peligni, abruzzesi e nelle Chiese romane.

La visita a Corfinio è iniziata dal Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino” dove le studentesse hanno potuto ammirare i preziosissimi reperti italici, tra questi la moneta dell’89 a.C. che nel rovescio riporta la Vittoria che incorona l’Italia ed in basso la scritta “ITALIA”, nome acclamato nell’antica Corfinium per denominare una nuova nazione, istituita dei Popoli italici, per conquistare il Diritto di Cittadinanza, che Roma negava da più di quarant’anni ai Socii italici e latini.

Al termine della visita al Museo il gruppo universitario è stato accolto in Comune dal Sindaco Dr. Romeo Contestabile per i saluti di rito e per la consegna di un importante riconoscimento al Docente di origine corfiniese. Il Sindaco ha consegnato al Prof. George Ferzoco la prima onorificenza del Comune di Corfinio per l’amore dimostrato verso la Comunità corfiniese e per promuovere in ogni occasione, in ambito accademico, l’impareggiabile storia degli italici con i suoi atti eroici, con i suoi riti e con quei nobili ideali che rendono unica la Cultura italica, nel mondo. L’onorificenza consiste in una medaglia in argento che ricalca le immagini della prima moneta italica, coniata nel 90 a.C. a Corfinium (già ribattezzata Italia), nel dritto la testa dell’Italia laureata e la scritta “ITALIA”, nel rovescio il giuramento dei primi otto generali, rappresentanti dei popoli italici, in piedi, che puntano la spada verso un maialino tenuto in braccio da un sacerdos faecialis accosciato.

Il Prof. Ferzoco visivamente emozionato ha voluto omaggiare il Comune di Corfinio con un cappello speciale, da cawboy, che rappresenta la più importante tradizione della sua città grazie all’annuale rodeo, di prestigio internazionale, che si vanta di essere “il più grande spettacolo all’aperto sulla Terra”.

Le studentesse canadesi, accompagnate dal loro Docente hanno poi proseguito la visita presso il Lapidarium e la Cattedrale di San Pelino rinviando ad altra data la visita prevista al Santuario di Sant’Ippolito, un importante sito archeologico del III secolo a.C. e successiva integrazione cristiana, contenente i resti di una chiesa ed una serie di vasche in pietra dentro le quali scorre ancora una copiosa sorgente di acqua minerale ritenuta ancora oggi salutare.