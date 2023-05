Chiusa la campagna elettorale domani si vota

Sulmona, 13 maggio– A mezzanotte con gli ultimi comizi è scattato il silenzio elettorale nei comuni dove si andrà al voto domani e lunedì per l’elezione dei nuovi sindaci e dei nyovi consigili comunali. Nel pomeriggio saranno insediati i seggi elettorali mentre si potrà iniziare a votare domani mattina dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In Abruzzo interessati a questo appuntamento sono 31 centri (5 in provincia di Chieti, 8 in provincia dell’Aquila, 9 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo. I candidati sindaci sono 65 mentre gli aspiranti consiglieri sono 126 Gli elettori chiamati al voto saranno complessivamente 164 mila mentre i centri che potrebbero andare al doppio turno sono due (Teramo e Silvi).

Due sono i Comuni del Centro Abruzzo chiamati all’appuntamento. Si tratta di Scanno (sindaco uscente Giovanni Mastrogiovanni sarà sfidato da Fernando Cicarelli) e Bugnara dove si andrà al voto anticipato per la prematura scomparsa dell’ex sindaco Giuseppe Lo Stracco avvenuta nel dicembre scorso.Il candidato sindaco è Domenico Taglieri lo sfidante Alessandro Manzoli

Il comune più piccolo al voto in Abruzzo è Castelguidone, 304 abitanti, in provincia di Chieti, dove alle elezioni che si sono tenute nel giugno dell’anno scorso era stata presentata una sola lista, e a votare è andato un unico elettore, per imbucare nell’urna una scheda bianca.