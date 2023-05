Domani a Pescara la “ Via dell’acqua” alla scoperta della Valle del Sagittario

Anversa degli Abruzzi, 12 maggio– La Pro loco Pescara Aternum, in collaborazione con la Galleria Spazio Bianco, vi accompagnerà in un suggestivo viaggio lungo il fiume Sagittario, una vera e propria “via dell’acqua” che dalle montagne che circondano il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise arriva fino al mare Adriatico.

Attraverseremo la suggestiva Valle del Sagittario alla scoperta dei suoi borghi, incastonati come piccole gemme in uno scenario unico dal punto di vista paesaggistico, accompagnati dai racconti di vita di chi in questi territori ha deciso di restare o di tornare.

" L'appuntamento è per domani sabato 13 maggio (ore 17,30) Galleria Spazio Bianco,Viale Regina Margherita 6 Pescara. A seguire inaugurazione della mstra fotografica a cura di Marinello Mastrogiuseppe " Valle del Sagittario i paesi del cuore"