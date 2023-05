Governo: Landini, su fisco e sanita’ viola la Costituzione

SULMONA- -“Un governo che non si confronta con noi e viola la Costituzione”. E’ quanto ha affermato, parlando

dell’esecutivo il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, in un’intervista a La Stampa. “Quando parla di flat tax

e’ contro la Costituzione perche’ nega la progressivita’. Quando riduce il finanziamento alla sanita’ pubblica che dovrebbe

essere un diritto garantito va contro la Costituzione. Con la diffusione dei voucher e la deregolamentazione dei contratti a termine va contro l’articolo 1 della Costituzione. Questo e’ quello che stanno facendo – ha osservato Landini -. Questo e’ cio’ che dobbiamo impedire. Il mondo del lavoro ci chiede di non fermarci”. E in vista della manifestazione di domani a Milano: “La risposta alla mobilitazione e’ stata fortissima. Le piazze si sono riempite di lavoratori, di pensionati e di giovani. Si e’ sentita in modo esplicito la denuncia del malessere che aumenta. Perche’ crescono la precarieta’ e il lavoro povero, ma non e’ solo questo. Oggi viene messo in discussione anche il diritto allo studio, c’e’ un disagio abitativo che inizia fra gli studenti e diviene una condizione piu’ generalizzata”