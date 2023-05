Sulmona, 2 maggio– Nella mattinata di domani, Mercoledì 3 Maggio, a partire dalle ore 9:00, gli studenti e le studentesse delle classi terminali dell’IIS “Fermi” (Liceo Scientifico, ITI, ITG, ITE) assisteranno ad un ciclo integrato di lezioni illustrative ed interattive svolte da esperti docenti delle più importanti università abruzzesi e di Roma Tre, nella sede del Liceo Scientifico “Fermi”, in via Togliatti.

L’evento nasce per realizzare i seguenti obiettivi:

-Guidare gli studenti nella scelta degli ambiti disciplinari, degli indirizzi di studio e delle facoltà universitarie più conformi ai loro profili psico-attitudinali;

-Orientare le scelte degli studenti verso la piena valorizzazione delle loro risorse e dei loro talenti, per rendere efficace e produttivo il proprio percorso di studi post diploma;

-Far acquisire consapevolezza sulla struttura organizzativa del sistema universitario, sui test d’ammissione, sugli sbocchi professionali, sulla “spendibilità” della laurea nel mondo dell’economia reale e del lavoro;

-Porre al centro l’orientamento come processo più generale di accompagnamento e di indirizzo didattico, cognitivo e metacognitivo, nella direzione delle ultime Riforme ministeriali e nella prospettiva di una formazione permanente (lifelong learning).

In una scuola davvero interessata al futuro dei propri studenti, non può e non deve mancare questa azione attenta e continua di raccordo e di interconnessione tra sistemi di istruzione e di formazione.