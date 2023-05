Brindisi, cornice per un dono di poesia

Il Presidente Giuseppe Conte e la poetessa Cesira Donatelli uniti da un momento di poesia.

Il Presidente Giuseppe Conte e Cesira Donatelli

Sulmona,2 maggio -Galeotto il centro della città di Brindisi, il Presidente nella città pugliese per impegni politici, la scrittrice fra gli autori intervenuti alla seconda edizione della Fiera Internazionale del Libro di Brindisi, tenutasi presso il Bastione San Giacomo. Una tre giorni all’insegna della letteratura nazionale ed internazionale, il tutto intervallato da convegni sull’editoria, sulla scrittura, sulla promozione digitale e social degli autori e delle loro fatiche letterarie. Madrina e padrino dell’evento culturale Silvana Carol e Simone Taornina, con al loro fianco collaboratori e altri organizzatori preparati e attenti.

A valorizzare, l’hashtag ideato dalla scrittrice abruzzese Cesira Donatelli, #poesiaovunque, il casuale, ma rilevante incontro per le vie della città, con il giurista e politico Giuseppe Conte. Ai convenevoli di rito è seguito un intimo momento di poesia, la scrittrice ha inteso omaggiare il Presidente con una copia della sua Silloge di poesia Nettare di Luce, edita Masciulli Edizioni. Il gesto accolto con piacere e attenzione dal Presidente è stato ancor più incisivo perché ad essere donata è stata, per così dire, la copia “vissuta” della raccolta di liriche. La scrittrice, in quel momento, disponeva solo della copia personale, quella che ha sin dalla prima uscita con sé e per sé; pertanto, sgualcita e con impressi i segni di un vissuto letterario confidenziale ed esclusivo. Il Presidente Giuseppe Conte ha accolto, tal gesto, con manifesta accortezza ed evidente premura.

Non importa quale sia il valore apparente del donato, conta bensì, il valore dell’intensità, dell’emotività con cui si accoglie e il principio con cui si dona.

A Cesira Donatelli,apprezzata e stimata collaboratrice del nostro giornale, gli auguri più’ belli di tutta la nostra redazione per sempre nuovi e piu’ significativi successi