Emigrazione, Santangelo incontra sindaco di Hamilton in Canada

Sulmona,26 aprile- Il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, in occasione della missione in Canada dedicata al progetto culturale “Voci d’Abruzzo”, ha incontrato, lunedì 24 aprile, la sindaca di Hamilton, Andrea Horwath. La città, tra le più popolose dello Stato Ontario, ospita dal 1987 la “Federazione abruzzese di Hamilton e Distretto”, organizzazione fondata e gestita da cittadini italo-canadesi nati in Abruzzo.

“Il Consiglio regionale, attraverso il Cram (Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo), – spiega Santangelo – sta sostenendo la realizzazione di un centro culturale italiano in cui tradizioni, storia, identità abruzzesi saranno protagoniste. L’incontro con il primo cittadino di Hamilton è servito a delineare i dettagli del progetto e rafforzare il legame con la comunità abruzzese in Canada”.

La sindaca Horwart, il prossimo luglio, sarà in Abruzzo per stringere contatti ed ideare nuove iniziative con le città della nostra regione gemellate con Hamilton. Al momento i comuni gemellati sono: Gagliano Aterno (AQ), Castiglione a Casauria (PE), Pacentro (AQ), Sulmona (AQ), Pettorano sul Gizio (AQ), Pratola Peligna (AQ), Villetta Barrea (AQ).