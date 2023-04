Sulmona: presto restaurati i dipinti murali presenti nell’Eremo Celestiniano di S.Onofrio

Sulmona,26 aprile– Con la somma di ventimila euro, messa a disposizione dal Fondo Ambiente Italia, grazie al concorso “I Luoghi del Cuore”, saranno restaurati i dipinti murali presenti nell’Eremo celestiniano di S.Onofrio. La Giunta ha approvato il progetto di restauro, a fini di conservazione e tutela, dei dipinti di epoca medievale, che ornano la cappella all’ingresso dell’Eremo. Tali dipinti raffigurano la Crocifissione, con la Vergine Maria e San Giovanni, Pietro Celestino, nelle vesti di pontefice, la Vergine con Bambino Gesù, dipinto in lunetta, i busti di San Benedetto, San Mauro e Sant’Antonio, dipinti sulla lunetta adiacente, volta a botte stellata, dipinta in colore blu. L’eremo celestiniano di Sant’Onofrio, incastonato come gioiello tra le rocce del Morrone, nel maggio 2020 fu l’unico monumento abruzzese candidato nel concorso-censimento “I Luoghi del cuore” promosso dal Fai.

Sulmona, l’Assessore Comunale alla Cultura Rosanna Tuteri

La candidatura dell’Eremo di S.Onofrio raccolse un cospicuo consenso. “Anzitutto corre l’obbligo di ringraziare il Fai per questa iniziativa, che ha portato l’eremo del Morrone all’attenzione nazionale. Aggiungo poi che un assiduo lavoro di squadra, di concerto con gli uffici comunali, ha favorito il raggiungimento dell’obiettivo di restauro degli affreschi nell’eremo celestiniano.

E’ stato compiuto un passo importante, a beneficio dei dipinti, allo scopo della loro tutela, culturale e turistica, tenuto conto del fatto che questi dipinti sono testimonianze preziose, sia dal punto di vista paesaggistico, che per la loro sacralità millenaria”. Lo ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Rosanna Tuteri.