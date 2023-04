Regione: In  Commissione bilancio, scontro tra M5S e maggioranza di centrodestra 

Domenico Pettinari(M5S), Vice Presidente Consiglio regionale

Sulmona, 26 aprile- “Scontro infuocato oggi in Commissione Bilancio tra il Movimento 5 Stelle e la maggioranza di centrodestra sull’approvazione della Legge sulla leale collaborazione, che avrebbe dovuto recepire alcune osservazioni dei tavoli tecnici del Governo, ma si stava trasformando nella solita legge omnibus poiché la maggioranza ha provato a inserire emendamenti per destinare a pioggia oltre mezzo milione di euro per eventi e altre iniziative. Il tutto mentre tagliano 5 milioni di euro per aiutare gli abruzzesi a far fronte al caro energia. Oggi li abbiamo costretti a ritirare alcuni emendamenti, purtroppo non tutti, ma sia chiaro che se domani li ripresenteranno in sede di approvazione in Consiglio troveranno lo stesso atteggiamento ostile” ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che continua “non accetteremo l’ennesimo Cavallo di Troia per elargire fondi a pioggia a enti e associazioni soprattutto quando, con un emendamento firmato dal Presidente Marsilio e dal Consigliere di maggioranza Verrecchia, vengono eliminati i 5 milioni di euro che come Movimento 5 Stelle ci eravamo impegnati a far prevedere nella scorsa Legge di Bilancio, al fine di dare una mano a tutti i cittadini abruzzesi messi in ginocchio dal caro energia.

Noi – continua Pettinari – faremo una ferma opposizione anche in Consiglio regionale su questa vergogna firmata Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia. E sui 5 milioni – incalza – non ci vengano a raccontare la favoletta del “ce lo chiede il Governo”, perché questa scelta viene da un confronto politico tra il Governo Meloni e i governi regionali, e quindi anche il Governo Marsilio, in sede di Conferenza Stato-Regioni. E’ una scelta politica di cui il centrodestra deve assumersi la responsabilità in ogni grado istituzionale. E aggiungo che, anche davanti a questa volontà del Governo, se la Regione Abruzzo volesse davvero aiutare i cittadini potrebbe scavare nel suo Bilancio e ripristinare la somma per contrastare l’emergenza e aiutare i cittadini; esattamente come ha fatto oggi con una serie di emendamenti per eventi e altre iniziative varie che volevano finanziate con le casse dell’Ente regionale, che tra l’altro oggi ha incamerato ulteriori 1,5milioni di euro. È inaccettabile- conclude il Vice Presidente- che si trovino fondi per tutto, ma non per gli abruzzesi più in difficoltà