Presentato a Villalago  lo studio antropologico dei resti umani rinvenuti nel monastero di San Pietro in lago.

Un progetto di particolare valore perché contribuisce ad arricchire la ricostruzione della storia del paese

Villalago,4 gennaio-Siamo contenti di aver assistito ieri,nella sala polifunzionale,alla presentazione dello studio antropologico dei resti umani rinvenuti nel monastero di San Pietro in lago.

Lo studio scientifico svolto dai ricercatori dell’Università di Chieti è stato interessante per avere ulteriori informazioni sulla storia del monastero e sulla storia di Villalago.

La presenza di una componente femminile e infantile tra le tombe, certamente fa scaturire altre ipotesi che in questo momento non possono essere chiarite perché non ci sono altri documenti storici.

Questo progetto è stato il risultato dell’opera di gruppo di lavoro che in vari momenti si è concentrato a trovare le risposte a tanti interrogativi sulla storia del monastero.

Naturalmente il merito va all’Associazione culturale l’atelier che ha iniziato questo lavoro con i suoi volontari.

Questo elemento è significativo perché ci ricorda quanto sia importante il lavoro dei volontari in tutti gli ambiti sociali , culturali e storici di un borgo.

Dobbiamo anche dire che il Sindaco e tutta l’amministrazione sono stati pronti a continuare questo progetto.

Questo è un segnale positivo che deve fare capire che le amministrazioni comunali devono sempre prestare attenzione e cura a tutto il patrimonio storico, culturale, ambientalistico del loro paese.

Senza conoscere la storia passata un paese non avrà futuro.

La dott.ssa Sara Di Stefano alla fine del testo ha detto giustamente che il progetto deve continuare con altre ricerche e studi, ed anche con la valorizzazione turistica del sito dove sono i resti del monastero.

Un grande progetto e una giornata importante per Villalago e per la sua storia.

Un grazie a tutti coloro che hanno iniziato, continuato e portato a termine questo viaggio nel tempo e nella storia di Villalago.

In questa pagina c’è una parte della relazione della nostra associazione sui risultati più significativi del lavoro svolto.

Sarebbe interessante approfondire tutte le problematiche di questo progetto con altri incontri con la popolazione.

Simone Lupi