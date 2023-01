Sulmona: boom di presenze in città per festività natalizie

Sulmona,4 gennaio- Una presenza di turisti assai consistente, italiani e stranieri ha caratterizzato la nostra città, coronando di entusiasmo e successo il periodo delle festività natalizie. La grande affluenza di visitatori, che hanno affollato le strade del centro storico, è il risultato concreto della buona politica di incentivo al turismo e di promozione d’immagine della nostra Città intrapresa dall’Amministrazione comunale, valorizzando il patrimonio storico e culturale di Sulmona.

La proposta di una Città, sempre più viva ed accogliente, costituisce un obiettivo per il quale tutti, istituzioni, associazioni di categoria e culturali, singoli cittadini, sono chiamati a contribuire.

Tutto concorre al bene comune, al rilancio dell’economia locale, al beneficio che ne ricavano le attività ricettive, di ristorazione e bar, che sono in prima linea nell’accoglienza dei turisti grazie anche a coloro che danno un sostegno effettivo alla piena ripresa della nostra comunità.

Come Assessori alla Cultura e al Centro Storico, pertanto, esprimiamo gratitudine a quanti offrono costante collaborazione alla promozione di Sulmona e anche a quanti avanzano proposte e critiche costruttive, nell’interesse di una Città degna della sua Storia e rivolta positivamente alle generazioni che la vivranno.

Insieme si può fare ancora di più e meglio per le prossime occasioni di presentazione e sperimentazione di una città viva, contribuendo a sostenere gli interessi generali. Nel solco di questa positiva esperienza l’Amministrazione Comunale è già a lavoro per il periodo delle festività pasquali. Così in una nota Rosanna Tuteri ( Assessore alla Cultura) e Katia Di Nisio (Assessore al Centro storico)