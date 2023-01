Oggi  arriva in città la Befana Solidale “Befablu” della Uil

Sulmona,5 gennaio- Tanti giochi per bambine e bambini. Tanti pacchetti da sistemare vicino ai camini per far sì che la Befana diventi più che mai un momento di gioia per tutti. Tutto nel segno della solidarietà.

La Unione Zonale Uil Abruzzo di Sulmona Alto Sangro organizzazione sindacale, da sempre vicina alle esigenze delle persone, ancor di più in questo momento di crisi economica che coinvolge tutto il territorio nazionale, compreso il nostro territorio, ha attivato prima della festività Natalizie l’evento denominato “ BefaBlu “Befana Solidale.

Tale iniziativa nasce per regalare un sorriso e un momento di gioia ai tanti ragazzi ospiti delle strutture delle case famiglia di Sulmona, Campo di Fano, Pacentro, Cansano, Raiano e ai ragazzi Ucraini presenti nel nostro territorio.

La solidarietà ha un cuore grande e molto spesso basta poco per fare tanto.

Sentirsi parte di una comunità, per noi della Uil è un dono e a maggior ragione lo è in periodi come quelli che stiamo vivendo, caratterizzati da tante difficoltà e incertezze economiche

Essere vicini al nostro territorio e alle persone, ci spinge ad ascoltarne le necessità e Noi della Uil siamo sempre disponibili a essere d’aiuto a tante famiglie, come abbiamo fatto durante il periodo critico della Pandemia dando, attraverso i nostri operatori dei servizi Caf e Ital, il giusto sostegno e le giuste indicazioni. L’evento BefaBlu, rappresenta oggi la conferma della nostra attenzione alla comunità, che vogliamo ribadire non solo all’interno dei nostri uffici e o all’interno dei luoghi di lavoro, ma anche nel rapporto con il territorio. In ultimo, Ringraziamo tutte le persone che hanno sostenuto la nostra idea di SOLIDARIETA’ regalando tanti giochi e capi di abbigliamento di tutti i gusti e per tutte le età, che ci consentirà domani 05/01/2023 di far sorridere circa 100 bimbe/i, ragazzi e ragazze.

Il risultato, fa sapere Maurizio Sacchetta responcabile zonale Uil Sulmona Alto Sangro, che è stato ottenuto ci ha convinti a ripetere l’iniziativa anche l’anno prossimo.