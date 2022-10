In ricordo  di Riccardo

E’ stato inaugurato a Bugnara l’oratorio parrocchiale in onore del giovane, “ cuore di un’intera comunità” ,scomparso lo scorso aprile

Bugnara, 17 Ottobre– È stato inaugurato nel pomeriggio di ieri a Bugnara l’oratorio parrocchiale “Riccardo Valeri”. In onore del giovane bugnarese scomparso lo scorso aprile, cuore di una intera comunità che vivrà eternamente nelle anime di ogni singolo cittadino, amico e di chiunque abbia avuto la fortuna di averlo conosciuto.

L’oratorio parrocchiale nasce grazie all’idea dei ragazzi dell’associazione “Bonae Ara” con l’intento di far rifiorire i locali che per decenni hanno scandito il tempo delle generazioni passate. Quando l’associazione espresse la volontà al parroco di voler riaprire le porte dell’oratorio, la risposta di Don Lorenzo Conti fu composta da una sola parola: “Magari! “ Un’affermazione che non necessita di commenti. Dopo il lascia passare del parroco, i membri di “Bonae Ara” si sono messi all’opera per riportare in vita un luogo bisognoso di aria nuova.

Un messaggio forte che risveglia il torpore relazionale tra la Parrocchia e i giovani. Si tratta di un incontro al passo con i tempi che non allontana ma, al contrario, si apre a nuove frontiere. Un cammino fatto con unione d’intenti per far nascere nuove amicizie, consolidarne di vecchie e per insegnare al futuro di questi paesi la vera essenza della fratellanza.

L’oratorio è un’idea dei ragazzi per i ragazzi al fine di avere un luogo di ritrovo, felice e di responsabilità. Perché sarà un lavoro di cura reciproca. Il nome di Riccardo rappresenterà la luce che guiderà la strada di ciascun bambino, fin dal primo passo. Ogni gesto sarà il frutto del ricordo imperituro di una stella che brillerà per sempre.

Tra commozione e occhi rivolti al cielo, i saluti dell’amministrazione comunale e le parole di Don Lorenzo. Un parroco che ha scelto di stare dalla parte dei giovani, garantendo un posto sicuro, anche ai più piccoli, per giocare e stare insieme.

A seguire la benedizione e il taglio del nastro da parte dei genitori di Riccardo, un momento indimenticabile di amore per un figlio, trasmesso con la sola forza dello sguardo.

“Inizia oggi 16 ottobre questa nuova esperienza con l’apertura dell’oratorio parrocchiale “Riccardo Valeri” grazie al lavoro dei ragazzi dell’associazione “Bonae Ara”. I locali saranno a disposizione della comunità tre giorni a settimana dalle 16 alle 19. Durante le ore di apertura sarà garantita la presenza di due persone adulte per la tutela dei più piccoli. Mi sento in dovere di ringraziare a nome mio e a nome di tutta l’associazione tutti coloro che hanno permesso questo evento. Ringrazio chi ha partecipato alla realizzazione di questa splendida giornata. Inoltre un grazie ai genitori di Riccardo che con gioia hanno presenziato alla manifestazione e un grazie a Don Lorenzo Conti per averci dato fiducia e supporto” così afferma il presidente dell’associazione Bonae Ara Fabrizio Di Pasqua che sottolinea l’importanza del sostegno vicendevole con una Parrocchia che segnerà l’inizio di un nuovo percorso colorato dalla presenza di bambini e ragazzi.

La targa parrocchiale ora è affissa orgogliosa sul muro, dorata e raggiante come il sorriso di Riccardo tra le nuvole. E non è un caso se il sole splendeva alto e caldo su Bugnara, era il semplice e straordinario abbraccio di un amico fiero dei suoi compagni, della sua famiglia e del suo paese.

