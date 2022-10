Sulmona, sta tornando il Pd. Forse

Sulmona,17 ottobre– Da qualche parte abbiamo letto che il Pd provinciale si è riunito a Sulmona. E’ un segnale di indubbio interesse che arriva da lontano e che punta,speriamo, a ricreare un pizzico di visibilità ad una formazione politica che in città ha avuto sempre u ruolo forte,una classe dirigigente adeguata, prestigiosa competente. Negli ultimi anni è successo qualcosa di incredibile. Una formazione in mano a dei dilettanti, presuntuosi, incapaci di esprimere una politica per la città e sempre con il l’ossessione del sindaco Casini ( la prima donna a guidare Palazzo san Francesco) e l’ex Assessore regionale Gerosolimo e sempre alla ricerca di una visibilità che non si guadagna con le chiacchiere e le strumentalizzazioni ma con la forza delle idee ed il lavoro silenzioso

E non inganni il risultato delle amministrative quando a vincere è stato solamente l’attuale sindaco Gianfraco Di Piero. Insomma un partito che non piaceva agli ex democristiani che si sono allontanati poco alla volta, il numero degli iscritti è sceso paurosamente e in città si è avvertito il vuoto della politica ( per la verità gli altri partiti sono fantasmi). Poi tempo addietro gli ex comunisti, che facevano parte del gruppo dirigente del Circolo e che sicuramente non hanno aiutato a crescere il Pd di Sulmona, hanno sbattuto la porta e sono andati via.

Ora il Pd provinciale ha deciso di ripartire da Sulmona. Significherà qualcosa? Ce lo auguriamo perché con una Regione a guida Marsilio che non si è mai occupata della nostra città e con i partiti di centrodestra tutti ubbidienti che non si lamentano mai per non disturbare il guidatore Sulmona non ha voce non ha voce.Figuriamoci con il Governo Meloni E in una fase così delicata come quella che stiamo attraversando non è possibile