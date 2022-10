Un sulmonese che onora la città

Sulmona, 17 ottobre– Negli ultimi tempi i suoi sforzi sono stati concentrati su di un’Associazione pisana l’AGBALT ( Associazione dei Genitori dei Bambini Affetti da Leucemia e Tumori) che opera presso la Clinica Pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa ma negli anni la sua splendida opera improntata al volontariato ha prodotto donazioni che hanno riguardato anche l’associazione “nel Sorriso di Valeria” di San Miniato e a favore dell’operazione Mato Grosso per le missioni del compianto padre Ugo De Censi nel Chacas in Perù e che ha visto il coinvolgimento diretto del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Lions Club della Provincia pisana.

Stiamo parlando del finanziere in quiescenza Angelo Molinaro, originario di Sulmona ma da anni trapiantato nel tessuto sociale di Pisa e tesoriere del Comitato Locale dell’International Police Association.

“Una splendida persona ancor prima che volontario dal cuore d’oro” è così che lo dipingono gli amici che ne hanno condiviso il valore tra i quali un altro sulmonese nonché compagno di viaggio dell’International Police Association Mauro Nardella.

Il sessantacinquenne Molinaro, nato e cresciuto a Sulmona, laddove si diplomò all’istituto tecnico commerciale, a soli 19 anni si arruolò nelle file della Guardia di Finanza frequentando la famosa scuola alpina di Predazzo (TN). Nel 1977 venne inviato al primo reparto di confine a San Candido ( BZ) e un anno dopo trasferito a Brunico sempre in Trentino e successivamente alla compagnia del Brennero.

Un po’ di tempo dopo fu la volta di Livorno ove prestò servizio fino a quando, nel 1984, raggiunse la Compagnia di Pisa ove riuscì dopo poco tempo a raggiungere l’obiettivo di vestire i gradi di sottufficiale con i gradi di Vicebrigadiere, ovvero Comandante della Matricola e successivamente Capo Sezione Personale. Concluse la sua carriera sempre a Pisa con i gradi di Maresciallo Aiutante.

Per 30 anni ha rivestito il ruolo di delegato del COBAR. Una carriera militare davvero eccellente se si pensa al fatto che nel corso di essa gli attestati di elogio ed encomio ne ha maturati davvero tanti fino a ricevere la croce militare di bronzo al merito per lungo comando.

La sua vena di volontario per il bene sociale, il cui impegno è stato sempre apprezzato da tutti, Molinaro ce l’ha sempre avuta e l’ha resa produttiva sfruttando tutte le situazioni che lo hanno tenuto impegnato a partire dal suo amore appunto per l’International Police Association, di cui riveste fiero il suo ruolo del Comitato Locale di Pisa e a quello per l’ANFI la più rappresentativa Associazione del Corpo della Guardia di Finanza con la carica di Vicepresidente.

L’amore per il calcio giovanile lo ha introdotto nel calcio pisano che conta è quello per la fotografia utilizzato ancora una volta a scopo benefico. Ne è un esempio il concorso fotografico ( vedasi foto locandina) da lui ispirato, organizzato dall’IPA ed al quale si spera, vista l’aspetto benefico che lo contraddistingue partecipano in tantiAd Angelo Molinaro vanno i più sentiti complimenti da parte del Presidente Nazionale IPA Nicolangelo Pezone e da tutto lo staff nazionale.

M. N.