Fine settimana molto impegnativa per gli atleti dell’Amatori Serafini

Si conclude con i campionati italiani prove multiple-

Sulmona, 1 Ottobre– In questo finale di stagione la A.S.D Amatori Atletica Serafini è impegnata su più fronti. A Chianciano si sta disputando la finale nazionale Top CONI e lì, dove si confrontano i migliori “ragazzi” d’Italia, venuti fuori da una dura selezione regionale è presente con buone possibilità di arrivare tra i migliori Daniele Ottaviani.

A Caorle, in Veneto, gli atleti di Sulmona che si giocano la maglia tricolore sono nelle prove multiple Simone Ottaviani che cerca nella particolare gara il confronto con i migliori specialisti della categoria “cadetti”. Poi nella stessa manifestazione c’è Serena Di Renzo elemento di forza della staffetta 4×100 dove è chiamata a recitare un doppio ruolo sia sulla gara dei m. 80 piani che in quella del quartetto veloce. Nell’elenco si aggiunge anche il lanciatore Antonio Caldarozzi che nella specialità del lancio del disco ha saputo portare il suo personale a m. 37,03 guadagnando di diritto un posto in squadra con l’obiettivo di ottenere una buona posizione e portare punti alla formazione abruzzese.

Sul fronte organizzativo è a buon punto il lavoro dei dirigenti dell’Amatori Serafini nel preparare la Finale Nazionale delle prove multiple Allievi.

L’evento rappresenta l’unica gara federale in programma in Abruzzo nel 2022 e sul programma è anche l’ultima manifestazione stagionale per la categoria “allievi”, categoria che quest’anno ha avuto il suo grande appuntamento, in agosto, negli europei svoltisi a Gerusalemme.

A Sulmona la Finale Nazionale è fissata per sabato 8 e domenica 9 ottobre con la presenza di otto squadre maschili e otto femminili. Qui non mancherà lo spettacolo e per l’Abruzzo la rappresentatività si identifica nell’unica squadra regionale che ha alle spalle una storia molto importante che si chiama Aterno Pescara.