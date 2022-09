Sulmona: tutto pronto per la V^ edizione di Ovidio Running

Sulmona,22 settembre- Tutto pronto per la V edizione di Ovidio OVIDIO RUNNING, la gara podistica internazionale dedicata al poeta Ovidio Publio Ovidio Nasone, che si svolgerà a Sulmona sabato 24 settembre. La gara è omologata dalla Federazione Italiana di Atletica leggera (FIDAL) e ed è organizzata dall’ASD Runner Sulmona e dall’Istituto OVIDIO di Sulmona, in particolare dal Liceo Motorio Sportivo “Giambattista Vico”.

C’è grande attesa tra gli appassionati per la bellezza del percorso di 9,9 chilometri che sarà chiuso al traffico e si snoderà tutto nel centro storico di Sulmona. Ma soprattutto per i ricchi e numerosi premi che saranno distribuiti a tutti i partecipanti: saranno premiati i primi 5 classificati delle diverse categorie M/F e le 5 società sportive più numerose con gadgets e prodotti tipici locali, mentre i primi tre assoluti maschili e femminili riceveranno un premio di 450, 250 e 100 euro. Il costo di iscrizione è di 8 euro e prevede la consegna di un ricco pacco gara di prodotti tipici locali quali pasta, confetti, vino e altro ancora. Il raduno è previsto alle ore 16:00 presso la splendida cornice di Piazza Garibaldi per il ritiro dei pettorali, con la partenza della Gara competitiva alle ore 18:00. Possono partecipare alla gara competitiva solo tesserati attraverso un club affiliato FIDAL o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, oppure in possesso di RUN CARD.Come di consueto, oltre alla gara, ci saranno anche due eventi non competitivi, ed in particolare la gara per i giovani runner da 6 a 16 anni, con partenza alle ore 17.00 e la camminata sportiva denominata “La Passeggiata nella Storia” cui potrà partecipare tutta la popolazione senza tesseramento o affiliazione sportiva, con partenza alle ore 18:30. Per la gara giovani sono previsti dei premi in buoni cultura e medaglie, mentre per la passeggiata sportiva svariati gadgets.

Grande novità di quest’anno è il progetto OVIDIO RUNNING IN EU, promosso dall’Associazione no profit ECOS in collaborazione con il Liceo Giambattista Vico, nel nome del poeta Publio Ovidio Nasone, che prevede un percorso di internazionalizzazione della gara per poterla replicare in altre città europee e un’ azione di integrazione degli aspetti sportivi con eventi culturali. La prima gara si è svolta il 21 maggio scorso a Costanza e tutti quelli che hanno partecipato alla Ovidio Running in Romania e parteciperanno anche a quella di sabato prossimo, saranno inseriti in una classifica speciale che distribuirà, anche in questo caso, ricchi premi ai primi tre classificati maschi e femmine. Al primo classificato e alla prima classificata andranno 700 euro, ai secondi 450 euro e ai terzi 300 euro. Dalla Romania arriverà un folto gruppo di podisti che ha già partecipato alla gara di Costanza e gareggerà per aggiudicarsi la vittoria in questa speciale classifica. Buone possibilità di vittoria hanno anche due ragazze dei Runners Chieti che sono arrivate seconda e terza in Romania oltre ad alcuni ragazzi che frequentano il liceo motorio G. Battista Vico, anche loro arrivati con un buon piazzamento nella gara che si è svolta nella terra di esilio del Vate sulmonese.

Grazie alla dimensione Europea, la manifestazione è stata inserita nell’elenco internazionale degli eventi della EUROPEAN WEEK OF SPORT con la presenza di una delegazione del Comune e dell’Università Ovidio di Costanza e di alcuni funzionari della Commissione Europea e del Dipartimento Sport della presidenza del Consiglio dei MinistriTutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale di progetto www.ovidiorunning.eu