elezioni, Di Maio: Reddito l’ho creato io e posso salvarlo “Questo voto è referendum su reddito cittadinanza” 

“Lo dico chiaramente: il Reddito l’ho creato io, e io lo difendo in prima linea. Queste elezioni politiche sono a tutti gl effetti un referendum sul reddito di cittadinanza. Da una parte abbiamo la destra che vuole eliminarlo e dall’altra no di Impegno Civico, che con la coalizione progressista siamo gli unici che possono salvarlo”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno civico inun’intervista al Mattino.

E sul Movimento: “L’ho detto più volte, quello non è più il M5Snma il partito di Conte. Lo stesso Conte ha scelto di non governare e di far cadere il governo mettendo a rischio anche il reddito di cittadinanza, che Meloni ora vuole eliminare. A breve lì non rimarrà più nessuno,da Fico a Di Battista”.