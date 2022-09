Emergenza Marche: la protezione Civile Abruzzo si mobilita in aiuto dei territori colpiti

Senigallia, 19 settembre – Il direttore dell’agenzia regionale di protezione civile della Regione Abruzzo, Mauro Casinghini, si è recato stamane a Senigallia per ringraziare i volontari abruzzesi e il personale all’opera e verificare la possibilità di un eventuale potenziamento.

La colonna mobile è composta da 65 unità, volontari di PC, 11 mezzi per movimento terra, 6 mezzi antincendio per la rimozione dello strato fangoso, 6 idrovore di varia portata.Le attività sono concentrate sulla ricerca dei dispersi, sull’assistenza alla popolazione colpita, sulla pulizia delle strade e dei piani bassi degli edifici e sulla messa in sicurezza del territorio