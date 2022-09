Elezioni: anche il Pd di Sulmona si muove

Sulmona, 19 settembre– Anche il Partito Democratico di Sulmona va “Strada per Strada”. Mercoledì 21 settembre dalle ore 19:00, il Circolo sulmonese del PD, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, sarà presente lungo corso Ovidio, nello spazio adiacente la Chiesa della S.S. Trinità, in prossimità della sede del Circolo; un momento per dialogare, confrontarsi e dibattere sui temi della campagna elettorale con i candidati alla Camera e al Senato e con gli esponenti del Partito Democratico cittadino e di tutto il circondario. Giunti alle battute finali di questa campagna elettorale, sarà un’altra occasione per poter star insieme a tesserati, simpatizzanti, sostenitori e cittadini, lungo le strade di Sulmona con buona musica per un momento di condivisione e confronto costruttivo.