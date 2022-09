Sulmona: sabato concerto di Don Mimmo Iervolino

Sulmona,Palazzo della Curia Vescovile

Sulmona, 14 settembre– Nell’ambito degli eventi dedicati al Tempo del Creato e per iniziativa della Diocesi di Sulmona Valva, Sabato17 settembre prossimo dalle Ore 21.00, il cortile dell’Episcopio in Viale Roosevelt ,7 nella citta’ ovidiana,tornera’ ad essere splendido scenario di uno spettacolo musicale. Ad animare la serata che si preannuncia coinvolgente,e carica di emozioni forti,sara’ Don Domenico,Mimmo Ierviolino,con le sue musiche, le sue canzoni e le sue riflessioni.

Don Mimmo,parroco di Pomigliano d’Arco ( Na),interprete apprezzato in Italia e in diversi Paesi esteri,darà ancora una volta voce a chi voce non ha: alla Terra appunto, ma anche e soprattutto ai poveri,agli ” ultimi” e a tutti i trascurati ,colpevolmente dimenticati e abbandonati a sé stessi.( E.B.)