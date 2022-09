Il linguaggio ed il fascino della foto

La mostra fotografica di Marinello Mastrogiuseppe allestita a Bagnaturo è già un vero successo non solo per la bravura artistica dell’autore ma soprattutto perché restituisce il valore di una stagione di ricordi, di cose semplici,persone e ambienti a noi sempre cari

Sulmona, 14 settembre– Si chiuderà domenica prossima 18 settembre la mostra fotografica” Un omaggio di ricordi” di Marinello Mastrogiuseppe ( per tutti Marinello) proposta in occasione dei festeggiamenti della Madonna SS Addolorata 2022 a Bagnaturo ma fino ad oggi l’iniziativa appare già come un vero e proprio successo di vistitatori e di critica.

“L’iniziativa fa parte di un lavoro più ampio realizzato negli anni settanta e ottanta, nei miei luoghi di

appartenenza e in particolare nel comprensorio del mio paese: Bagnaturo.

Nello specifico- spiega Marinello le fotografie ritraggono in prevalenza i miei compaesani impegnati nelle loro attività

quotidiane, molti dei quali scomparsi nel tempo ma che restano nella memoria collettiva di chi li ha

conosciuti.Le fotografie esposte nella mostra rendono omaggio al prestigio della gente del mio paese e alle loro capacità, sia come singoli che come appartenenti alla comunità”La mia attività legata alla fotografia, racconta Marinello, continua ancora a seguito delle richieste ricevute, in questa occasione da parte del comitato festeggiamenti della SS Addolorata a Bagnaturo.



Sono veramente fiero dell’invito da parte del comitato al quale ho risposto con entusiasmo proponendo la mostra. Fra gli appuntaenti di questi giorni è prevista anche la proiezione sonorizzata in programma il 16 settembre alle ore 18,30 nella sala parrocchiale come previsto dal calendario delle manifestazioni civili.

Chi è Marinello Mastrogiuseppe?



Marinello Mastrogiuseppe nasce nel 1956 a Sulmona (AQ).

Ha sviluppato la propria attività fotografica sull’ambiente, sul territorio e su tematiche sociali, in particolare sulle tradizioni religiose e le rievocazioni storiche abruzzesi.

Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali con ottimi risultati, tra i quali:ILFORD QUARTA DIMENSIONE, Ricerca sulla creatività del bianconero; AGFA COLOR MASTER, Il colore è un’opinione; NIKON Photo Contest. Ha esposto le sue opere in mostre personali e collettive in diverse località italiane ed Europee e le sue fotografie sono state pubblicate sulle riviste di settore nazionali e sui maggiori quotidiani della Regione Abruzzo.

Vincitore del concorso di Tecniche Fotografiche, bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione, è iscritto all’albo degli insegnanti, Provveditorato agli studi della Provincia de L’Aquila dal 1985.

E’ docente di Tecniche fotografiche ed ha insegnato Fotografia ai corsi di aggiornamento professionale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, ai corsi di formazione professionale della Regione Abruzzo per l’Unione Europea, nei Workshop in diverse località italiane.E’ Giornalista, iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, sezione Abruzzo, dal 1998.Si è laureato all’Università degli studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti – Pescara in Scienze Sociali con il voto di 110/110 e lode.Ha ideato e diretto importanti manifestazioni nazionali, quali, “SulmonaFotografia”, “Immagini sotto le Stelle”, “Week end di Fotografia”.Ha fondato il Museo delle Tecniche Fotografiche dove tuttora svolge le funzioni di Direttore. Il Museo, con sede a Sulmona, è stato istituito dalla Regione Abruzzo con delibera di Giunta regionale n. 2933 del 4 novembre 1998 (L.R. 44/1992), è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attualmente è asseverato all’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).



Per info: www.museofotografiasulmona.it/marinello-mastrogiuseppe/