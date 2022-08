Restano gravi le condizioni del giovane colpito dal fulmine

Ecco il bollettino medico delle ore 13,15 di oggi –

L’Aquila, Ospedale San Salvatore

L’Aquila,28 agosto – Resta in prognosi riservata, in gravi condizioni, il giovane di 28 anni della provincia di Roma (residente in un piccolo centro) che ieri è stato colpito da un fulmine mentre, insieme ad altri due ragazzi, ridiscendeva dal Gran Sasso dopo un’escursione.

Il paziente, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di L’Aquila, è sempre in coma farmacologico ed è tenuto in stretta osservazione con continui esami ed accertamenti, soprattutto di carattere neurologico e cardiologico.

E’ stato colpito da una violenta scarica elettrica che gli ha provocato anche delle ustioni di media entità su alcuni punti del corpo ed è per questo che i medici dell’ospedale San Salvatore sono in contatto con l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.