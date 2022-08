Papa Francesco è arrivato a L’Aquila

L’Aquila, 28 agosto L’elicottero con a bordo il Pontefice e’ atterrato in piazza Armi. Le condizioni meteo con una leggera nebbia hanno impedito l’arrivo allo Stadio Gran Sasso, come previsto in un primo momento.

Accompagnato dal cardinale Petrocchi, il Santo Padre entra in Duomo per una visita privata. Quindi, sul sagrato, Papa Francesco incontra i familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile del 2009, le autorita’ e i cittadini presenti e rivolge loro un saluto.

Al termine, Bergoglio si congeda e si trasferisce in auto alla Basilica di Santa Maria in Collemaggio per la celebrazione della messa, la recita della preghiera dell’Angelus e il rito dell’apertura della Porta

Santa.

PAPA A L’AQUILA: VICINANZA A FAMIGLIE VITTIME DEL TERREMOTO

“Abbraccio con affetto tutta la citta’ e la diocesi dell’Aquila”. Lo afferma Papa Francesco salutando le famiglie delle vittime incontrate questa mattina a L’Aquila in una piazza Duomo gremita. “In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parenti delle vittime del terremoto – ha detto il Pontefice – voglio esprimere la mia vicinanza alle loro famiglie e all’intera vostra comunita’, che con grande dignita’ ha affrontato le conseguenze di quel tragico evento”. Francesco ha ricordato che Gesu’ “raccoglie nel suo cuore misericordioso. In quel cuore – ha proseguito – sono scritti i nomi dei vostri cari, che sono passati dal tempo all’eternita’. La comunione con loro e’ piu’ viva che mai. La morte non puo’ spezzare l’amore”.

L’Aquila, la folla di fedeli in attesa di Papa Francesco

L’Aquila, l’arrivo del Papa sul paco in piazza Collemaggio

Il PAPA HA APERTO LA PORTA SANTA DELLA PERDONANZA AQUILANA

Papa Francesco ha aperto la Porta Santa con tre colpi bastone e si e’ diretto alla cappella dove sono conservate le spoglie di Celestino V.

E’ il primo Pontefice in 728 edizioni della Perdonanza aquilana. Dopo aver proclamato le formule di rito, il Pontefice ha battuto tre volte sul portone della basilica di Santa Maria di Collemaggio con il bastone d’ulivo del Getsemani, consegnatogli dal sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi.

LEGNINI LO RINGRAZIA PER VISITA AQUILA, ‘CI SPRONA ALL’IMPEGNO’

Spiegando il signficato della visita di Papa Francesco a L’Aquila Giovanni Legnini, Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, ha detto che “Pace e perdono sono le parole chiave del messaggio del Papa oggi alla 728esima Perdonanza a L’Aquila. Consapevolezza della propria miseria e della bellezza della Misericordia: è ciò che le persone vivono a causa delle guerre, dei terremoti e di ogni altra catastrofe nel momento della sofferenza e come stimolo per la ripartenza. Grazie Papa Francesco per un messaggio che tocca il cuore e ci invita alla riflessione e all’impegno”.

LA VISITA DEL PAPA:IL SINDACO, ‘L’AQUILA CAPITALE DELLA PACE’

“Papa Francesco ha eletto L’Aquila capitale del Perdono e della Pace: non poteva esserci investitura più potente di quella che ci ha regalato oggi il Santo Padre. Ma Francesco ci ha consegnato anche una lettura storica e di spessore morale e spirituale: Celestino non è stato l’uomo del no, ma del sì. Quindi, non il Papa del gran rifiuto, ma il Papa che ha saputo interpretare il Vangelo attraverso la forza degli umili che lui tanto amava”.Lo ha detto i sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, salutando la visita di Papa Francesco oggi a L’Aquila in occasione della 728esima Perdonanza celestiniana