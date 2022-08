Sulmona,20 agosto– Oggi in Abruzzo sono 1.000 i nuovi positivi, sono stati eseguiti inoltre 1.070 tamponi molecolari e 3.709 test antigenici. Si registra inoltre 1 deceduto (di 90anni), i guariti sono 773. E 24.887 gli attualmente positivi (+225) di cui 174 ricoverati in area medica (+1) e 6 in terapia. intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (176), Chieti (229), Pescara (298), Teramo (213), fuori regione (51), in accertamento (32).