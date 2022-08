Bugnara ha già vinto la prima scommessa sulla cultura

Si è conclusa ieri sera la prima edizione estiva di “ libri sotto le stelle”, cinque appuntamenti che si sono susseguiti nel corso dell’estate che hanno suscitato interesse ed hanno aperto nuove prospettive per la comunità locale e per il territorio. Insomma un’esperienza che rappresenta un successo ben oltre ogni aspettativa. E già si guarda avanti e ai prossimi impegni. Dall’imminente apertura della nuova biblioteca ad una serie di incontri sulle problematiche emergenti di questa area interna.Insomma pare di capire che i giovani di questo paese non intendono piangersi addosso ed invocare assistenzialismo ma vogliono essere protagonisti della nuova politica del cambiamento in atto. E.. scusate se è poco

Nella foto il Presidente del Centro Studi,Matteo Servilio mentre presenta la scrittrice Alessandra F. Giuliani

Bugnara,20 agosto– Si è conclusa nella serata di ieri a Bugnara la prima edizione di “Libri sotto le stelle”, la rassegna letteraria composta da cinque appuntamenti promossa dall’associazione culturale Centro Studi e Ricerche”Nino Ruscitti”.

L’ospite di ieri, Alessandra F. Giuliani, ha presentato al pubblico bugnarese il suo primo figlio di penna “Anime Occulte”. Un thriller edito da Bertoni Editore e collocato all’interno della collana noir IRA, curata da Leonardo Di Lascia.

Il ciclo di eventi, iniziato il 25 luglio con il professor Mario De Santis e il suo “Scrigno”, ha abbracciato vari generi e molti argomenti di spessore, iniziando dal tema della “Restanza” con Savino Monterisi e il suo “Infinito Restare”, passando per il mito del ciclismo abruzzese e italiano “Vito Taccone: Il Camoscio d’Abruzzo” con Federico Falcone, tornando alla poesia con Cesira Donatelli e “Nettare di Luce”, fino ad arrivare ad un finale ad alta tensione con il thriller “Anime Occulte” di Alessandra F. Giuliani.

La serata finale di questa edizione ha previsto i saluti del Presidente del Centro Studi e Ricerche ,Matteo Servilio,che ha espresso la sua volontà nel perseguire nell’intento di dare un sostegno culturale al borgo bugnarese. Basti pensare all’istituzione di una nuova biblioteca, un progetto che vedrà la sua realizzazione il prossimo autunno. A seguire, i saluti dell’assessore Osvaldo Lupi, il quale ha sottolineato l’immenso valore della cultura all’interno di una realtà come quella dei piccoli paesi. Tanti i giovani presenti. Alla manifestazione ha assistito anche la Consigliera regionale abruzzese Antonietta La Porta

Superati i saluti istituzionali si è entrati nel vivo dell’opera. La scrittrice ha dialogato con il pubblico condividendo memorie del passato, curiosità legate alla scrittura del libro, svelando novità editoriali ancora in cantiere. “Anime Occulte” è un thriller ad alta tensione, dalla scrittura pulita e lineare, senza quei contorni cacofonici che poco si addicono al genere. Il ritmo incalzante della trama si scontra con un tocco di originalità che spezza quelle che sono le rigide catene delle regole di scrittura: il lato umano del romanzo.

L’interesse del pubblico è emerso fin dalle prime parole pronunciate dall’autrice. Una donna che racconta la storia di un’altra donna, completamente diversa dalla mano che la descrive. Non si tratta di un alter ego ma di una vera e propria forma di vita nuova. Presente e passato serpeggiano e si scontrano prepotentemente in un infinito labirinto di emozioni. Le pagine sono intrise di mistero ed empatia, l’inchiostro unisce il profumo acre dell’incognita con il sapore dolce dei sentimenti. Sentimenti che si distinguono vividi tra le righe.

Nella foto: l’assessore Osvaldo Lupi insieme aa Alessandra Giuliani

Molte le domande dal pubblico, chiaro sintomo di un messaggio editoriale diretto alle anime dei presenti.

Quando si è alla prima esperienza editoriale, come nel caso dell’autrice, non è semplice toccare le giuste corde del cuore al fine di rapire il lettore. Alessandra F. Giuliani non solo ha conquistato il pubblico ma si è anche liberata dell’odore stantio della fissità portando aria fresca in un campo, come quello editoriale, fatto di categorie.

Un testo che sembra pronto ad essere trasposto in un set cinematografico con tanto di “drama” romanzato dal sapore noir.

“Libri sotto le stelle”, un’iniziativa intrisa di significato che ha riscosso un grande successo, superando le aspettative. Una prima edizione che inorgoglisce il territorio e che, sicuramente, rivedremo sotto le stelle della prossima estate.

Chiara Del Signore

( ph realizzate da Sara Di Censo)