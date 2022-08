Montagna in.. sicurezza

Sulmona,5 agosto– Nel corso degli ultimi anni – complice anche la pandemia da Covid19 che ci ha costretti a lunghi periodi di isolamento casalingo e sociale – il numero dei frequentatori delle Montagne, in maggior parte escursionisti, è aumentato in modo esponenziale e questo non può che farci piacere perché risulta sempre più condivisa la nostra passione per le vette, i boschi, le valli come pure la ricerca di nuovi orizzonti, il desiderio di mettersi in gioco e la voglia di libertà.

La Montagna, per chi come noi la frequenta con professionalità e nel rispetto di quelle regole che consentono un maggiore margine di sicurezza nella pratica di attività escursionistiche, alpinistiche, speleo, ecc., è un luogo dove la gestione dell’esposizione al pericolo (RISCHIO) richiede consolidate conoscenze ed esperienze: la mancanza di preparazione, di conoscenza ed esperienza, la superficialità, l’imprudenza e l’inesperienza, sono troppo spesso causa di incidenti anche gravi.

Le elevate temperature che si stanno registrando nel corso di questa estate – ritenuta da metereologici ed esperti LA PIU’ CALDA DI SEMPRE – ci induce a condividere alcune raccomandazioni nella frequentazione della Montagna estiva al fine di rendere più sicure le escursioni e le altre attività in montagna che, nella maggior parte dei casi, vengono effettuate da sempre più persone nei fine settimana:

PIANIFICARE L’ESCURSIONE SCEGLIERE L’ITINERARIO PIU’ ADATTO E CONSONO ALLE NOSTRE CAPACITA’ SCEGLIERE I NOSTRI COMPAGNI DI ESCURSIONE E AVERE BUONA INTESA ANALIZZARE LE DIFFICOLTA’ TECNICHE DELL’ITINERARIO O VIA ALPINISTICA AVERE UNA PREPARAZIONE FISICA E TECNICA IDONEA AVERE ESPERIENZE MATURATE IN PRECEDENTI ATTIVITA’ RIVEDERE ED AGGIORNARE LA PROPRIA ATTREZZATURA TECNICA CONSULTARE IL BOLLETTINO METEOROLOGICO

9. IN CASO DI MINIMO DUBBIO AFFIDARSI A GUIDE ALPINE, ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA, ACCOMPAGNATORI TITOLATI DEL CAI PER I PROPRI SOCI.

10. IN CASO DI EMERGENZA ALLERTARE UNICAMENTE IL 118

Inoltre, in questa estate particolarmente calda, per rendere più gratificanti e piacevoli le attività

montane, suggeriamo di:

SCEGLIERE ITINERARI NON ECCESSIVAMENTE LUNGHI ED IMPEGNATIVI

ACCERTARSI DI PRESENZA O MENO DI ACQUA LUNGO GLI ITINERARI

IDRATARSI BEVENDO ABBONDANTEMENTE

AVERE CON SE UNA ADEGUATA/ABBONDANTE RISERVA DI ACQUA E LIQUIDI

UTILIZZARE ALIMENTI ENERGETICI FACILMENTE ASSIMILABILI ED EVENTUALMENTE INTEGRATORI DI SALI MINERALI

USARE CREME ALTAMENTE PROTETTIVE PER IL SOLE

PROTEGGERE LA TESTA DAL SOLE CON CAPPELLI LEGGERI E TRASPIRANTI, E GLI OCCHI CON

OCCHIALI DA SOLE

INDOSSARE INDUMENTI CHIARI, TRASPIRANTI E PROTETTIVI

PARTIRE PRESTO AL MATTINO E NON ATTARDARSI

NON ANDARE DA SOLI

COMUNICARE I PROPRI ITINERARI

SAPERE USARE APP MA SOPRATTUTTO CARTE E MAPPE DEI SENTIERI

Questi in sintesi le indicazioni basilari per affrontare con sufficiente sicurezza e tranquillità un’escursione in Montagna in questo particolare momento di gran caldo.

IL PRESIDENTE DELLE GUIDE ALPINE ABRUZZO Davide Di Giosaffatte

IL PRESIDENTE DEL C.A.I ABRUZZO Francesco Sulpizio

IL PRESIDENTE DEL SOCCORSO ALPIINO E SPELEOLOGICO ABRUZZO Daniele Perilli