Giostra d’Europa,oggi accoglienza delle delegazioni in Comune e gare in notturna

Sulmona,6 agosto-Tutto pronto per la XX edizione della Giostra d’Europa e della XIV Giostra dei borghi più belli d’Italia. Con l’apertura della fiera storica, ieri mattina, alla villa comunale, si è entrati nel vivo delle iniziative di questa edizione della manifestazione europea. Il via ufficiale, invece, ci sarà questa mattina sabato 6 agosto, alle 10, nell’aula consiliare del Comune di Sulmona, dove ci sarà il saluto ai gruppi da parte dell’amministrazione comunale e il tradizionale scambio di doni.

Sarà presentato anche il palio, realizzato dai vincitori in carica di Zante. La delegazione greca sarà anche quest’anno tra i protagonisti dell’Europea, insieme a quelli dell’altra isola greca di Kitera, di San Marino, Lanciano e Celano, a cui si uniranno alcuni tra i borghi più belli d’Italia del comprensorio (Pacentro, Pettorano, Anversa, Scanno, Bugnara, Introdacqua e Villalago).

Le Giostre si disputeranno, invece, in notturna. Alle 20 ci sarà il colorato corteo storico, in cui si uniranno i suoni e le tradizioni dei diversi gruppi partecipanti; alle 21 le gare in piazza Maggiore per la conquista del palio. Domani, domenica 7 agosto, ultimo giorno di Giostra, spazio alle esibizioni degli ospiti: a partire dalle 18 in programma spettacoli in centro storico. Poi ci si trasferirà tutti nelle sedi dei borghi e sestieri, dove proseguiranno i festeggiamenti con cene e musica per concludere l’edizione 2022 delle Giostre cittadine.