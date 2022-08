Bugnara: questa sera nuovo appuntamento con “Libri sotto le stelle”

Con il libro “ Vito Taccone,il camoscio d’Abruzzo” del giornalista Falcone saranno ricordate le imprese sportive straordinarie del campione di ciclismo protagonista di una stagione memorabile

Bugnara, 2 agosto– Questa sera a Bugnara alle ore 21 presso la Piazza del Milite Ignoto un nuovo appuntamento proposto dalla rassegna “Libri sotto le stelle”.

Il borgo della Valle del Sagittario incontrerà il giornalista Federico Falcone con “Vito Taccone: il Camoscio d’Abruzzo”.

L’opera, che inaugura la collana “Vite” della casa editrice marsicana, si articola in una corsa a tappe sulla vita e sulla carriera del ciclista avezzanese a quindici anni dalla sua morte, avvenuta mentre era implicato in una intricata storia giudiziaria. Un libro che racconta il Taccone corridore, ma anche l’uomo e il padre di famiglia, attraverso testimonianze inedite, retroscena e un’appassionata lettera finale del figlio Cristiano.

Un bambino, un ragazzo, un uomo che, con i denti stretti, i pugni chiusi e anche un pizzico di camaleontica pazzia, ha deciso di non demordere credendo in un riscatto sociale per il nome del suo popolo. Il figlio di una terra dilaniata dalla guerra, dagli occhi pieni di lacrime e dalle tasche vuote che ha saputo lottare per sentire il calore della propria gente.

“Vito Taccone è stato genio e sregolatezza, ha dato tutto per il suo sport ma non si è fermato una volta sceso dalla bicicletta, e sebbene nella sua vita ne abbia combinate un po’ anche al di sopra delle righe, certamente ha lasciato di sé un ricordo indelebile”, osserva Falcone che poi aggiunge: “L’entusiasmo che ho trovato attorno a questo progetto è stato sensazionale fin dal primo istante. Ho parlato con decine e decine di persone e ognuna ha voluto raccontarmi un aneddoto, una storia, una testimonianza legata a quello che è stato anche e soprattutto un simbolo di riscatto e di speranza per il futuro di un’intera regione”.

C.D.S.