Pratola: Pd su riapertura villetta comunale

Pratola, 2 agosto, La villetta comunale è stata riaperta. Era stata inaugurata in tutta fretta per la campagna elettorale, tanti soldi spesi e dopo qualche settimana il manto erboso si è ammalorato.

La soluzione dell’Amministrazione comunale è quella del divieto di calpestio a danno soprattutto dei bambini che si devono inesorabilmente accontentare di cemento e betonelle! Non crediamo che i danni al manto erboso siano dovuti al calpestio, ci sono prati calpestabili resistenti e a prova di bambino e ci sono quelli non calpestabili. L’amministrazione probabilmente ha optato per quest’ultima scelta, decisione non opportuna per una villetta pubblica, necessario spazio di gioco per i bambini.

È anche possibile che ci sia una cattiva o assente irrigazione , o che vi sia una malattia fungina e, visti i soldi spesi, non si può dare la colpa ai bambini che sono quelli più danneggiati perché destinati a non avere spazi verdi. Tutto questo fa il paio con la infelice capitozzatura degli alberi e il taglio di qualche albero con il risultato di lasciare le panchine al sole. Chiediamo all’amministrazione comunale di rimediare e di rendere la villetta una oasi di gioco e frescura per bambini e anziani. La bellezza è effimera e dura poco, la vivibilità e la fruibilità degli spazi dovrebbero essere l’obiettivo a cui tendere.