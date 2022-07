Giostra:Nancy Brilli è la Regina Giovanna d’Aragona

Sulmona,29 luglio- Con il trascorrere delle ore aumenta l’attesa per la XXVI edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona, la quale torna dopo due anni d’interruzione causa epidemia da coronavirus.

Fervono ormai gli ultimi preparativi nei Borghi, Sestieri, nell’Associazione Giostra Cavalleresca, per mettere a punto ed in perfetta sincronia ogni realtà, tutti i minimi dettagli. Il corteo storico, annoverato fra i migliori d’Italia, vedrà circa settecento figuranti tutti nei sontuosi abiti rinascimentali, realizzati con tessuti pregiati. Fondamentale come sempre anche il lavoro delle sarte delle contrade per realizzare gli abiti storici.

Uno dei personaggi della rievocazione storica di maggior importanza è il ruolo della regina Giovanna d’Aragona che, nell’edizione di quest’anno, sarà impersonato da Nancy Brilliattrice di teatro, cinema, televisione, di fama nazionale ed internazionale. Nicoletta Brilli in arte Nancy Brilli nasce a Roma il dieci aprile 1964; nel corso della sue celebre carriera artistica ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti, fra i quali rimembriamo il premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d’argento 1990 per il ruolo nel film Piccoli equivoci. Il suo debutto nel cinema lo avrà con il regista Pasquale Squitieri il quale la inserisce nella pellicola cinematografica dal titolo Claretta e, nella quale Nancy Brilli interpreta il ruolo di Miriam Petacci.

L’anno successivo sempre con il regista Pasquale Squitieri avrà un ruolo importante nel film Naso di cane. Molte sono state le sue interpretazioni fra le quali ne ricordiamo alcune; per il cinema Claretta, Sotto il ristorante cinese, Italia Germania quattro a tre, Natale in crociera. Per la televisione ricordiamo Naso di cane, Italian restaurant, ci vediamo in Tribunale, Commesse, il bello delle donne, i ragazzi della via Pal sol per citarne alcune. Nancy Brilli sarà protagonista anche nel mondo del teatro interpretando ruoli professionali molto famosi, fra i quali ricordiamo la Locandiera di Carlo Goldoni, il poeta straniero, il presente prossimo venturo, ed altre ancora. Nancy Brilli avrà anche l’autorevole ruolo di interpretare la Regina Giovanna D’Aragona, la quale va in sposa a Ferdinando IV D’Aragona. La Giostra Cavalleresca è anche mondanità, grazie alla presenza di personaggi famosi i quali sono presenti nelle edizioni del torneo equestre sulmonese.

Piazza Garibaldi, un tempo Piazza Maggiore, è ancor più suggestiva con l’allestimento del campo di gara e le tribune le quali ospiteranno il pubblico. Una città Sulmona la quale si fregia di avere una storia millenaria illustre; Sulmona per secoli avrà un ruolo fondamentale nel regno nel quale era insita.

Andrea Pantaleo

(ph TgSkay.it)