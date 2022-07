Domani a Bugnara la giornata dell’amicizia 2022

È una delle novità delle manifestazioni contenute in un nutrito cartellone estivo ma soprattutto il segnale diverso di riservare uno spazio per i piu’ piccoli. E non è cosa da poco

Bugnara, 29 luglio– Dietrich Bonhoeffer affermava che il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini. E Bugnara lo dimostra con grande umanità riservando ed organizzando iniziative per i più piccoli. Domani, 30 luglio, dalle 17.30 alle 20 Palazzo Piazzetta Alesi a Bugnara si colorerà di innocenza e creatività per festeggiare la giornata dell’amicizia.

La relazione sincera e viva tra due o più persone implica la sicurezza di poter contare l’uno sull’altro senza chiedere nulla in cambio, senza interesse. I bambini sono la medicina di questa società malata e ferita. Il professor Eraldo Affinati sostiene che le nuove generazioni abbiano l’annoso compito di rimediare agli errori dei loro predecessori, per interposta persona. I tempi stanno cambiando e i temi da affrontare sono molti, la sensibilità riscoperta per tali argomenti riflette la volontà di un futuro luminoso.

L’amministrazione comunale unitamente all’Unec (unione nazionale enti culturali) ha allestito un pomeriggio basato su colori e libri incentivando la conoscenza e la sensibilità sui valori dell’amicizia. L’amicizia è un concetto dalle mille sfaccettature che abbraccia termini come inclusione, rispetto, empatia e fratellanza, sia nei confronti del prossimo che dell’ambiente che ci circonda.

I bambini e le loro famiglie, muniti di pastelli e pennarelli, saranno accolti da grandi disegni da colorare e da conservare in ricordo del tempo trascorso all’insegna della socializzazione e dell’integrazione.

A seguire, i ragazzi del servizio civile intratterranno i piccoli con la lettura delle loro favole e storie preferite favorendo lo sviluppo della fantasia e delle idee.

I bambini nascono senza pregiudizi e il compito degli adulti e delle istituzioni è quello di non rovinare l’innocenza e la purezza di tali pensieri con il veleno della malizia e dell’indifferenza. L’unica arma capace di combattere le brutture di questo mondo che puzza di polvere da sparo e odio tra popoli è l’amore.

L’amicizia è la forma d’amore più virtuosa e rappresenta una virtù spontanea che, però, ha bisogno di continue cure per poter crescere sana e forte.

Il paese di Bugnara ha già dimostrato il suo attaccamento alla gioventù permettendo ai bambini di godere di una scuola sicura e all’avanguardia, la scuola primaria Vittorio Clemente, inaugurata lo scorso settembre. Il miglior investimento per il futuro del nostro territorio, perché una società senza istruzione è una società senza avvenire.

Quindi, Domani i bambini saranno i protagonisti indiscussi della giornata dell’amicizia 2022.

Chiara Del Signore