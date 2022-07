La ricca estate di Bugnara e la nuova scommessa sulla cultura

Fra le tante iniziative promosse dalle varie associazioni e in attesa dell’edizione 2022 di Romantica,il festival internazionale di arte floreale, il caratteristico borgo peligno ora vuole investire seriamente sulla cultura quale strumento insostituibie per garantire una nuova crescita e sviluppo. I giovani del Centro Studi e Ricerche “ Nino Ruscitti” hanno organizzato la prima edizione di “libri sotto le stelle” una nuova iniziativa culturale che prenderà il via il prossimo 26 luglio e andrà avanti fino al 19 agosto.Poi a settembre altri appuntamenti sulla poesia in vernacolo, l’urbanistica,la programmazione regionale e le nuove politiche per le aree interne, ma anche diverse iniziative con l’Università che riguarderanno il nostro territorio

Bugnara, panorama particolare

Bugnara, 18 luglio– È tutto pronto a Bugnara per “libri sotto le stelle”,l’iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione culturale Studi “Nino Ruscitti”.

È stato reso ufficiale il cartellone degli appuntamenti, incontri culturali che vertono sulla conoscenza di libri e autori abruzzesi di spessore presso la Piazza del Milite Ignoto del grazioso borgo peligno

Il taglio del nastro sarà affidato al Professore Mario De Santis il 26 luglio alle ore 21 con la sua opera “Lo scrigno”. Passato, presente e futuro intersecati tra loro. Temi sempre attuali, come l’amicizia, l’amore, il lavoro, il viaggio e gli incontri. Una silloge che non lascia spazio alla confusione in quanto emblema di schiettezza e intimità. Non mancheranno letture e riflessioni dense di significato.

Il giorno seguente, sempre alle 21, sarà la volta di Savino Monterisi con “Infinito Restare”, ultimo figlio di penna del giornalista tanto impegnato nella valorizzazione delle aree interne locali. Un reportage deciso e diretto sul nostro territorio visto da una prospettiva totalmente nuova. Un lavoro che apre lo sguardo verso punti inesplorati e inaspettati.

il programma i’libri sotto le stelle’ estate 2022

Il 2 agosto alle ore 21 lo sport farà da padrone in uno spazio dedicato al Camoscio d’Abruzzo, Vito Taccone con il libro “Vito Taccone: il camoscio d’Abruzzo” del giornalista Federico Falcone. Un percorso letterario che si incastra perfettamente nella visione tempestiva tipica dello sport. Un racconto colmo di aneddoti e testimonianze inediti volto a rendere onore al Camoscio d’Abruzzo. Un’intervista sotto le stelle, dal vivo, per approfondire il mito del ciclista abruzzese. Nel corso della seconda parte della serata il pubblico potrà rivolgere domande all’autore.

Altro giro altra corsa, con Cesira Donatelli e il suo “Nettare di Luce” l’8 agosto alle ore 21. Il testo è una silloge poetica dal sapore sublime e romantico che, però, lascia un retrogusto di realismo, nudo e crudo. Un’opera che insegna come la poesia non sia solo rime e analogie ma uno strumento potente per descrivere la realtà. Storie di generazioni fuse tra loro, incroci e incontri tra generazioni, prospetti di vita futura e sguardi al passato. Un forte richiamo alla riflessione sulle nostre radici.

A chiudere questa prima edizione di “libri sotto le stelle” sarà Alessandra F.Giuliani con “Anime Occulte” Il 19 agosto alle ore 21. Un Thriller entusiasmante che ripercorre la storia di una ex giornalista di cronaca nera intenta alla scrittura di un libro sui temi più scottanti del panorama italiano. La scrittura del libro aprirà un vaso di pandora travolgente e preoccupante, una serie di omicidi molto vicini alla donna che, con forte determinazione sfiderà un killer per amore di verità. Una verità che scivola via come un’anguilla nel fiume ogni volta che la soluzione sembra palesarsi.

Un manifesto appetibile e interessante quello di Bugnara, un inno alla cultura che abbraccia ogni categoria, dalla poesia allo sport, dal reportage al genere Thriller. Non resta che scoprire questi autori e fare incetta di conoscenza.

Chiara Del Signore