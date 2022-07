Oggi a Sulmona giornata per ricordare il prof. Emiliano Splendore

Nell’occasione sarà presentato il volume postumo dello “ Giuseppe Capograssi”,la vita,l’etica,la preghiera

Emiliano Splendore

Sulmona,9 luglio– La figura, l’uomo di cultura e soprattutto il suo impegno per costruire sempre una città migliore saranno ricordati oggi pomeriggio in occasione di un evento dedicato al prof Emiliano Splendore scomparso nel novembre del 2019 all’età di 76 anni.

La manifestazione è in programma alle ore 18,00 nell’auditorium del centro pastorale diocesano, in via Roosevelt.

Nell’occasione sarà presentato il volume postumo dello stesso professore scomparso nel novembre del 2019 “Giuseppe Capograssi, la vita, l’etica, la preghiera”. All’incontro interverranno il professore Fabrizio Politi, docente dell’Università dell’Aquila, il professore Eugenio Sodo, docente dell’Università Cattolica di Roma, monsignor Eulo Tarullo, della diocesi di Sulmona-Valva, l’architetto Gianfranco Calcagni, presidente del Gruppo Archeologico Superequano.Nell’occasione interverranno, tra gli altri, anche anche il sindaco della città Gianfranco Di Piero,l’avv. Lando Sciuba studioso di Capograsi e Presidente della locale sezione della Fondazione “ G. Capograssi”, Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carispaq