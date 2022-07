Vicenda autostrade: per Articolo Uno Abruzzo “ Un atto positivo e chiaro”

L’Aquila,8 luglio– Un atto chiaro e positivo la revoca della concessione ad Autostrada dei Parchi.Accogliamo positivamente la decisione del Consiglio dei Ministri di procedere alla revoca della concessione ad Autostrada dei Parchi ed il passaggio della gestione ad ANAS.Siamo convinti infatti che una gestione con un maggiore intervento pubblico produrrà sicuramente, rispetto al recente passato, un miglioramento complessivo del servizio se sarà supportata, come è necessario, da investimenti certi e celeri al fine di intervenire sulla sicurezza della A24 e A 25, salvaguardando al contempo gli attuali posti di lavoro.

Occorre proseguire subito i cantieri avviati e programmare i lavori di manutenzione necessari, ed è indispensabile un immediato piano di revisione delle tariffe con forti riduzioni, a partire dai pendolari.

La scelta di revocare la gestione ad Autostrada dei Parchi era un’azione attesa e che impegna tutti, governo e forze politiche, affinché ci sia concretezza sulle cose da fare per migliorare il collegamento autostradale dall’Adriatico al Tirreno, fondamentale per la nostra regione. Così in una nota i Coordinatori Regionali ‘Articolo Uno Abruzzo’ Fabio Ranieri e Tommaso Di Febo