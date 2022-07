Il Consiglio dei Ministri ha impugnato altra legge Regione Abruzzo

Sulmona, 7 luglio- Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di questo pomeriggio,su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 8 del 17/05/2022 “Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia, violano l’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché l’articolo 81, terzo comma, relativamente alla copertura finanziaria