Commissione pari opportunità Regione, pubblicato bando per rinnovo componenti

Sulmona,30 aprile- Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha pubblicato il bando per l’iscrizione all’elenco dei candidati per il rinnovo dei componenti della “Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini”. L’organismo, che ha gli obiettivi di eliminare le discriminazioni e promuovere l’uguaglianza tra i generi, ha durata pari a quella della Legislatura regionale ed è composto da dodici componenti oltre alla Consigliera di parità. Possono presentare la domanda i singoli cittadini, maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Abruzzo.

Dovrà essere dimostrato il possesso di titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o nella realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell’educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell’accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive. Possono partecipare, inoltre, associazioni femminili, ordini professionali, organizzazioni sindacali e imprenditoriali che propongono una designazione di profili con gli stessi requisiti. Tra le candidature presentate il Consiglio regionale individuerà fino a 8 componenti tra i singoli cittadini e almeno 4 tra i designati dalle associazioni, in modo da assicurare un’equilibrata presenza di diverse competenze. La domanda va presentata entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul BURAT, avvenuta lo scorso 26 aprile.